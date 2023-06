Rugby : Jackpot total pour San Sebastián, les demi-finales du Top 14 rapportent gros !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

De tradition désormais, le week-end des demi-finales du Top 14 s’exporte. La France du rugby se donne rendez-vous pour deux belles affiches, et beaucoup d’autres joyeusetés, qui vont cette année se dérouler dans les rues de San Sebastián (Espagne). Un endroit où la fête est une tradition.

Donostia (nom de Saint-Sébastien en basque) est-elle prête à accueillir les 80 000 spectateurs/supporters français qui vont déferler sur la cité basque et y faire la fête pendant 2 jours ? Oui, annonce les responsables de la capitale du Gipuzkoa et la Ligue Nationale de Rugby. Le rendez-vous est donc donné au stade du Reale Arena, l’antre de la Real Sociedad, dans le quartier Anoeta, pour deux grandes affiches de rugby : Toulouse - Racing le vendredi 9 juin, et La Rochelle – UBB le samedi 10 juin. Un spectacle garantit pour les amoureux d’ovalie. Une grande fête du rugby pour les supporters. Et pour Donostia, de multiples retombées économiques et sportives.

20 à 25 millions d’euros de retombées pour la ville

En 2016, la finale du Top 14 s’était exportée à Barcelone avec succès, remplissant le Camp Nou de 99124 spectateurs. Un record dans le monde du rugby. Pour les demi-finales 2023, c’est la ville basque qui s’est portée elle-même candidate. Et pour la LNR, l’idée d’un tel week-end dans cette ville qui cultive le goût de la fête a vite convaincu les dirigeants. Par connotation, le monde de l’ovalie s’associe souvent aux bandas, aux pinchos, au Pays basque et à ses traditions, aux pinchos. Et parfois même au peñas et aux breuvages qui enivrent. Ce sera donc l’accord parfait. Et la fête du rugby qui s’annonce sera aussi un vrai apport économique pour la ville basque avec un impact économique estimée entre 20 et 25 millions d’euros. Sachant notamment que 95% des spectateurs viennent d’ailleurs, et notamment de France.

Venir en voiture est déconseillé

Pour faire face à ce flux migratoire venus du nord, les autorités déconseillent très fortement aux spectateurs de venir jusqu’au stade en voiture. Depuis la frontière, les services de trains et de bus ont été fortement renforcés à partir de ce jeudi, et 12 « parkings de dissuasion » ont été mis en place autour de la ville. D’autant que la circulation en ville sera souvent coupée en raison des animations mises en place par la Ligue tout le long du trajet piéton qui mène de la plage de Sagues au quartier Anoeta, avec fan zone, sports basques, bandas et animations culinaires. La province du Gipuzkoa souhaite faire de cet événement une vitrine culturelle pour vendre la destination Donostia aux Français, et faire que les amateurs de rugby y reviennent pour leurs vacances. En espérant que durant le week-end, les touristes français, venus de toute de la France, ne se seront pas trop enivré de rugby.