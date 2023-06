Top 14 : Le Racing 92 et le Stade Français lancent un derby explosif

Axel Cornic

Le premier week-end du mois de juin rime avec le début des phases finales du Top 14. Les barrages ouvriront le bal avec notamment le choc de la Capitale entre le Racing 92 et le Stade Français ce samedi à Jean-Bouin (14h), prêts à tout pour se faire une place dans le dernier carré du championnat.

Ça promet d’être électrique. Depuis la remontée du Racing 92 dans l’élite, le Stade Français a vu un club un peu encombrant débarquer et les histoires rivalité sont nombreuses. Et ça devrait continuer ce samedi, avec un premier barrage qui opposera les deux équipes, qui ont chacune vécu une saison assez particulière.

« Pour certains coéquipiers, ça compte beaucoup cette notion de derby »

En conférence de presse, les joueurs du Stade Français ont essayé de faire abstraction de cette notion de derby... mais forcément, impossible de ne pas y penser. « Pour certains coéquipiers, ça compte beaucoup cette notion de derby » a confié le troisième-ligne Romain Briatte. « C'est un autre contexte » a poursuivi le capitaine Paul Gabrillagues. « Ce n'est pas comparable à un match de saison régulière. L'enjeu va prendre le dessus. C'est la phase finale. Soit tu perds, soit tu dégages ! Après, le derby, ça rajoute surtout du folklore ».

« On connait les saveurs du derby, mais cela reste un barrage avant tout »