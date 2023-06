Top 14 : Vers une finale Toulouse - La Rochelle ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La logique voudrait que les deux meilleures équipes de la saison régulière, Toulouse et La Rochelle, se retrouvent en finale du Top 14. Mais le Top 14 est toujours plein de surprises. Et le Racing et l’UBB ont également des ambitions.

En Top 14, l’évidence existe peu. Celle-ci voudrait que les deux meilleures équipes du championnat depuis trois ou quatre saisons se retrouvent une nouvelle fois en finale. Elle imaginerait un remake de la double confrontation de 2021 qui avait vu le Stade Toulousain s’imposer contre La Rochelle dans les deux finales (Top 14 et Champions Cup). Elle souhaiterait ce rendez-vous entre les deux meilleures équipes du monde, qui rassemblent autant les foules que les téléspectateurs. Mais l’évidence est rare dans ce jeu qui a récemment sacré Montpellier en 2022, et Castres en 2018, loin des évidences. Pourtant, à la veille de ces deux demi-finales du Top 14, difficile d’imaginer que Toulouse et La Rochelle loupent leur rendez-vous.

Toulouse et La Rochelle grands favoris

Toulouse et La Rochelle sont les immenses favoris. C’est incontestable. D’abord parce qu’ils ont été performants et réguliers tout au long de la saison. Toulouse peut même se targuer d’avoir été leader du championnat pendant 24 journées, et La Rochelle de ne jamais avoir quitté le Top 6. Parce qu’il s’agit aussi des deux meilleures défenses du Top 14 et des deux formations qui possèdent les plus gros contingents de joueurs de l’équipe de France : 15 à Toulouse, 9 à La Rochelle. Et finalement, la plupart des titulaires. Et donc la plupart des joueurs qui comptent comme Antoine Dupont au Stade ou Greg Alldritt chez les Maritimes. Favoris aussi parce que ce sont les épouvantails de ce Top14, les plus beaux, les plus forts, les plus puissants. Et que leurs adversaires du week-end paraissent bien plus légers à l’heure de monter sur le ring.

Du frais ou du mou ?

Pourtant, personne ne peut prédire si La Rochelle a bien récupéré de son titre en Champions, ou si le Stade Toulousain n’a pas pris un coup de chaud lors de son stage au Portugal. Cette saison, la période sans jouer a été longue pour les cadres toulousains et rochelais. A l’heure où l’on vante les mérites du rythme. Ont-ils fait du frais ou du mou ?



Gageons également que les Racingmen et les Bordelais n’ont pas combattu avec ardeur en barrage, obtenant le ticket pour Anoeta en territoire ennemi, pour finalement se laisser punir aux portes de la finale. Au contraire, les éloges envers leurs adversaires sont autant de punchlines qui finissent placardées sur la porte des vestiaires. Des leviers de motivation offerts pour mettre un coup de chaud supplémentaire avant de croiser le fer. Ainsi, il n’y a pas d’évidence. Sinon que ce Toulouse-Racing de vendredi soir, et l’affiche La Rochelle – Bordeaux-Bègles de samedi, vont nous offrir deux magnifiques matchs de rugby, dans le cadre merveilleux du stade Anoeta de Saint-Sébastien.