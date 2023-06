Le Stade Toulousain veut conquérir l’Amérique

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le rêve américain pour Toulouse ! Un match historique sera organisé en septembre prochain, dans l’Utah, entre le Stade Toulousain et l’équipe nationale des Etats-Unis. Une première mondiale qui tend à développer le rugby outre-Atlantique. Et également à vendre la marque Stade Toulousain.

Dans bien des secteurs le Stade Toulousain a la faculté d’être pionnier. Cette fois, c’est dans son développement commercial que le club du président Didier Lacroix innove, grâce à un partenariat international avec le club de rugby des Utah Warriors aux Etats-Unis. Un partenariat nommée La Rugby Alliance qui vient de déboucher sur la programmation d’un match historique entre le Stade Toulousain et les USA Eagles, l’équipe nationale américaine. Une sélection qui n’a malheureusement pas validé son billet pour le Mondial 2023 en France. La rencontre aura lieu le dimanche 17 septembre à 16h00 au stade America First Field à Sandy, dans l’Utah.

Le Stade Français écarté, le Racing 92 s'attaque à Toulouse https://t.co/g6sjF0w0w1 pic.twitter.com/91XjkVyiBN — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Le rugby en plein développement aux USA

« C’est une nouvelle très excitante pour le public américain , s’exclame Ross Young, le PDG de USA Rugby. A la fois en accueillant une équipe internationalement reconnue comme le Stade Toulousain, et en offrant à nos fans la possibilité de voir les Eagles concourir sur leur sol cette année. L’Utah et la région de Salt Lake City sont une communauté de rugby dynamique avec des supporters – une atmosphère à laquelle nous sommes ravis de revenir. Ce sera un événement phénoménal, que nos fans ne voudront certainement pas manquer ». Selon une étude datée de 2022, le rugby est le sport qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis. USA Rugby, la fédération nationale, compte actuellement plus de 110 000 membres actifs.

Un moment spécial pour David Ainu’u