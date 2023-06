Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le Castres Olympique vient peut-être de réaliser le gros coup de l’été en enrôlant une star All Blaks. Le trois-quart-centre Jack Goodhue, actuellement aux Crusaders, jouera avec le maillot tarnais la saison prochaine.

S’il fallait encore démontrer que le Top 14 attire les meilleurs joueurs du monde, le Castres Olympique nous offre un très bel exemple. Le club tarnais vient de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Selon les informations du Midi Olympique , le trois-quart-centre néo-zélandais des Crusaders, Jack Goodhue, va s’installer dans le Tarn à partir de la saison prochaine. Et ainsi le championnat français va s’enrichir d’une pépite de plus qui contribuer à la notoriété du meilleur championnat du monde.

18 capes avec les All Blacks