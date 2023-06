Finale Top 14 : Dulin contre Ramos, duel au sommet à l’arrière

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La finale de Top 14 qui va opposer le Stade Toulousain au Stade Rochelais ce samedi est l’une des plus belles affiches jamais vues dans le rugby français. Surement aussi parce qu’elle met en opposition de fortes personnalités de très haut niveau, sur le terrain et sur le banc. A l’image du duel d’arrières entre Brice Dulin et Thomas Ramos.

Dans cette finale magnifique, qui va opposer les deux meilleurs effectifs à l’heure actuelle, Fabien Galthié, et Laurent Labit auront sûrement un œil plus alerte sur les performances des deux arrières. Chaque placement, chaque relance, chaque coup de pied et chaque réception sur les ballons hauts donnera le ton du match. Et indiquera qui du Rochelais Brice Dulin ou du Toulousain Thomas Ramos gagnera la bataille. Leur opposition sera observée avec attention. Non seulement parce qu’elle va influencer le cours du match. Mais aussi parce qu’elle va donner quelques indications avant la Coupe du Monde à venir.

Dulin l’aérien !

Les deux hommes sont différents. Leur parcours aussi. Si Thomas Ramos n’a connu quasiment qu’un club (et une petite pige à Colomiers en ProD2), Brice Dulin a traversé la France entière avant de s’installer à l’arrière du Stade Rochelais. Depuis ses débuts à Agen, il a bougé et il a souvent gagné. Il fait même partie des seuls joueurs de l’effectif maritimes à avoir déjà soulevé le Brennus : En 2013 avec le Castres Olympique, puis en 2016 avec le Racing. Brice Dulin a aussi connu ses heures de gloire avec l’équipe de France, collectant 36 capes et participant à la Coupe du Monde en 2015. Premier choix de Fabien Galthié au poste d’arrière dès sa prise de fonction, il n’a plus remis les pieds en Bleus depuis le 26 mars 2021 et une défaite contre l’Ecosse à laquelle il a sa part de responsabilité. Une punition sévère pour Brice Dulin car ses prestations avec La Rochelle, et le double titre en Champions Cup, le maintiennent parmi les meilleurs. Au point qu’il n’est pas impossible qu’il fasse son retour dans la liste des 42 pour préparer la Coupe du monde. N’a-t-il pas été plus performant et méritant que la plupart des autres arrières français cette saison ? Il a une grosse expérience, un bon jeu au pied, une très bonne lecture du jeu et il excelle dans les ballons aériens. C’est d’ailleurs assez impressionnant lorsqu’il bondit avec ses 1,76 m au-dessus de la tête des autres joueurs pour capter un ballon. Son seul défaut : sa non-polyvalence ! C’est un arrière pur, même s’il a déjà joué à l’aile dans le passé. Et surtout, il ne bute pas. Tout le contraire d’un Thomas Ramos, son opposé en finale du Top 14, et actuel arrière du XV de France.

Ramos le polyvalent !

Demandez à Thomas Ramos ce qu’il pense de Brice Dulin. Il ne vous fera que des éloges. Le Toulousain a une grande estime pour son aîné de 6 ans avec lequel il a déjà connu des campagnes avec les Bleus. Il l’estime, mais son tempérament de compétiteur est assez fort pour qu’il ne lui laisse aucune miettes ce samedi en finale du Top 14. Thomas Ramos est un gagneur et il n’a qu’une chose en tête : soulever un troisième Bouclier de Brennus. Celui-ci viendrait conclure une saison exceptionnelle de la part de l’arrière du XV de France qui a consolidé désormais sa place de titulaire en Bleu. Profitant de la blessure de Melvyn Jaminet, il a été impeccable durant la Tournée d’automne 2022 et pendant le Tournoi des 6 Nations 2023. Difficile désormais de le déloger du poste. D’autant qu’avec le Stade Toulousain, il a aussi éteint la concurrence et réalisé une saison parfaite avec notamment une belle réussite face aux perches : 413 points marqués, toutes compétitions confondues. Excellent buteur, Thomas Ramos a aussi la particularité de pouvoir jouer à l'ouverture grâce à sa vision du jeu, sa technique et son jeu au pied. Exemple lors des deux dernières finales du Top 14 en 2019 et en 2021. Cette fois, pour sa troisième finale au Stade de France, Thomas Ramos jouera à l’arrière. Et il pourra donc mettre en action son formidable goût pour la relance du fond du terrain, ou pour les 50-22 millimétrés dont il est devenu le spécialiste.