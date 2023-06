Rugby : 2,03 m, 140 kg… Deux monstres face à face pour la finale du Top 14 !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La finale de Top 14 qui va opposer le Stade Toulousain au Stade Rochelais ce samedi est l’une des plus belles affiches jamais vues dans le rugby français. Surement aussi parce qu’elle met en opposition de fortes personnalités de très haut niveau, sur le terrain et sur le banc. A l’image du choc entre les deux puissants numéro 5 : Will Skelton et Emmanuel Meafou.

Ils font la même taille (2,03 m), quasiment le même poids (environ 140 kg), joue le même poste (deuxième-ligne) et ils ont tous les deux une immense influence sur le jeu de leur équipe. Will Skelton et Emmanuel Meafou pourraient être des clones. Sur la planète rugby aujourd’hui, ce sont deux joueurs qui comptent. Et leur choc frontal ce samedi est aussi alléchant qu’un combat de boxe Fury/Wilder. Car les deux monstres, au gabarit massif et impressionnant, cultivent l’art de faire avancer leur équipe. C’est aussi un de leurs points communs. A 5 mètres de la ligne, difficile de les arrêter. Mais il y a des différences. Le Rochelais a 31 ans et le Toulousain seulement 24. Et leur style est aussi légèrement différent.

Meafou joueur, Skelton chambreur

L’avantage du Toulousain Emmanuel Meafou réside dans son incroyable mobilité et sa technique individuelle. « Il a des mains » comme on dit dans le jargon. En témoigne, ses nombreuses passes après contact dont raffole le jeu toulousain. Will Skelton a cette faculté aussi de créer des espaces autour de lui après impact, et de faire vivre le ballon. Mais Meafou se distingue par son nombre d’essais inscrits cette saison. Neuf au total, contre seulement deux pour l’Australien de La Rochelle. Autre différence, Will Skelton est plus expérimenté, plus chambreur. A l’image d’un Bakkies Botha à sa grande époque à Toulon, Skelton n’hésite pas à sourire à ses adversaires en se relevant d’un regroupement, et les regarder de haut, comme pour mieux s’amuser de sa domination physique. Il est aussi plus décisif en défense. Il ne compte que peu de plaquages ratés. Et est également très impliqué dans les rucks. Le Toulousain est lui moins rigoureux en défense. Moins présent dans les rucks aussi. Mais il possède un nombre de ballons grattés plus important que Will Skelton.

Finale Top 14 : Quiz sur l’histoire du Stade Toulousain https://t.co/ja9jKOgrII pic.twitter.com/GiFBxgJx0D — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Les influenceurs

Samedi, les deux joueurs seront en pleine lumière et exerceront une énorme influence sur le rendement de leur équipe. Leur duel au cœur du jeu donnera beaucoup d’indications sur l’équipe qui domine les débats. Un choc de très haut-niveau international entre le Wallabies et le futur deuxième-ligne du XV de France. Un duel de poids-lourds qui va faire des étincelles.



Le programme



Samedi 17 juin, 21h (Stade de France)

Stade Toulousain - La Rochelle