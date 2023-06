Dupont, Ramos, Mola… Le Stade Toulousain débarque à San Sebastian le couteau entre les dents !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Le Stade Toulousain et le Racing s’affronte ce vendredi (21h) à l’occasion de la première demi-finale du Top 14 au Stade Anoeta de Saint-Sébastien. Avantage aux Toulousains qui ont dominé la saison régulière et veulent se racheter de l’élimination en Champions Cup à Dublin.

De l’aveu même des joueurs toulousains, cette défaite le 29 avril dernier à l’Aviva Stadium de Dublin face au Leinster est restée dans les têtes. « Il y en a qui arrivent peut-être à oublier la défaite facilement ou à passer à autre chose facilement. Pour ma part, je pense encore à la demi-finale au Leinster certaines fois , reconnaissait Thomas Ramos la semaine dernière avant de partir avec son club pour un stage au Portugal. Il y a certains moments où ça m'embête vraiment de perdre ». Il est comme ça, le Mazametain, les défaites l’agacent. Alors pour cette 45e demi-finale du club de l’après-guerre, l’arrière du XV de France souhaiterait qu’elle lui donne le sommeil léger. « Il me tarde d'être à la demie pour basculer dans un grand match et oublier cette frustration du Leinster, avouait Thomas Ramos. C'est un stade de footeux en plus. Quand on voit l'ambiance qu'il y avait pour Bayonne-Pau, on a tous envie d'y être. Il y aura une superbe ambiance. On fera tout pour passer ce tou r ».

Antoine Dupont : « On a envie de gagner des choses »

« Cela fait trois semaines qu'on avait envie d'être à ce vendredi soir, reconnaît Ugo Mola. Ce sont des moments exceptionnels, à savourer et à ne pas banaliser. Être premiers du championnat, ça ne donne droit à rien ». Le manager toulousain ne banalise ni l’enjeu du moment, ni la valeur de son adversaire du soir, le Racing. Alors quand on lui parle d’une probable finale Toulouse-La Rochelle… « Ce serait manquer de respect aux autres équipes. Nous on ne s'est pas focalisés sur La Rochelle. Penser à autre chose, c'est gage d'échec ». Et à Toulouse, l’échec n’est pas dans les habitudes du club le plus titré de l’hexagone. « Quand on signe dans un club comme ça, on a envie de gagner des choses , avoue Antoine Dupont. On a encore tous en mémoire la saison dernière qui nous a laissé un goût amer. On a envie de ramener quelque chose cette année ».

Rugby : Jackpot total pour San Sebastián, les demi-finales du Top 14 rapportent gros ! https://t.co/G6X36fbtzz pic.twitter.com/aaxU2yuUe6 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Laurent Travers : « On sera présent et bien présent »