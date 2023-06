Le Stade Français écarté, le Racing 92 s'attaque à Toulouse

Axel Cornic

Le premier barrage des phases finales du Top 14 a livré son verdict, puisque le Racing 92 s’est imposé dans le derby contre un Stade Français torpillé dès le début de match par le carton rouge pour Marcos Kremer (20-33). Désormais, les Franciliens vont devoir en découdre face au Stade Toulousain, solide leader du Top 14 une bonne partie de la saison.

Les acteurs de ce barrage 100% parisien ont souvent voulu éviter cette étiquette de derby, mais c’est un match accroché auquel nous avons eu droit ce samedi entre le Stade Français et le Racing 92. Les joueurs en rose ont écopé d’un carton rouge avec une faute grossière de Marcos Kremer, mais l’équilibre s’est fait au score lors de la mi-temps... avant que les Racingmens ne surclassent leurs voisins pour valider leur ticket pour les demi-finales de Top 14.

Dernier train pour Saint-Sébastien https://t.co/FlUbxnv8Qx pic.twitter.com/KHWJJ2Id56 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

« Je pense que l'on peut rivaliser »

Avant de rêver du Bouclier de Brennus, les joueurs du Racing 92 vont devoir surpasser l’énorme obstacle que représente le Stade Toulousain... un club que Gaël Fickou connait bien. « Les Toulousains seront ultra-favoris. C'est une équipe très forte, puissante, complète » a déclaré le trois-quart centre, d’après L’Equipe . « Ce sera un très gros match face à ce qui se fait de mieux au niveau européen, voire mondial. Je pense que l'on peut rivaliser ».

« Toulouse représente un peu l'ogre du Championnat »