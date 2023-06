Finale Top 14 : Quiz sur l’histoire du Stade Toulousain

La rédaction

Dans l’histoire du rugby français, le Stade Toulousain occupe indéniablement la place de plus grand club, tant par son nombre de titres de champion de France remportés que par sa longévité au plus haut niveau, qui en font un modèle pour le rugby tricolore, et le sport français en général. Avant la finale du Top 14 contre La Rochelle, Le 10 Sport vous propose de tester vos connaissances sur ce monument du rugby français.

Assurément, lorsque l’on parle du rugby en club, le Stade Toulousain apparaît en premier dans la liste des grands clubs historiques du championnat de France. En nombre de titres, il est clair que le club rouge et noir est aujourd’hui largement en tête, devant le Stade Français, qui dispose lui de 14 titres, et de l’AS Béziers, qui a gagné à 11 reprises, principalement lors de sa grande phase de domination entre les années 70 et le début des années 80. D’ailleurs, le Stade Toulousain avait perdu une fois en finale contre Béziers en 1980.

Un modèle pour le rugby français

Mais que ce soit en terme de régularité au plus haut niveau, d’école de rugby ou d’encrage populaire, le Stade Toulousain reste assurément un modèle, qui se transmet de génération en génération, comme le démontre l’identité aujourd’hui de ceux qui le dirigent : le président Didier Lacroix est un grand troisième ligne du Stade Toulousain des années 90, pur produit du club, cinq fois champion de France, alors que l’entraîneur, Ugo Mola, est lui aussi un ancien joueur du club « rouge et noir », où il évolua à l’arrière entre 1990 et 1996 après y avoir achevé sa formation de joueur de rugby à son arrivée à 17 ans. Avant eux, d’autres anciens du club avaient géré le secteur sportif, que ce soit Pierre Villepreux ou Jean-Claude Skrela, ou ensuite Guy Novès. L’histoire du Stade Toulousain est ainsi parsemée de grands joueurs devenus de grands entraîneurs, s’installant durablement à la tête de l’équipe.

Cette stabilité dans la politique sportive du club, dans sa vision du jeu, qu’il est parvenu à adapter à la modernité, constitue indéniablement la clé de sa réussite et de sa longévité. Elle fait qu’il y a deux ans seulement, il remportait son dernier titre de champion de France, l’année où il remportait également sa dernière Coupe d’Europe.