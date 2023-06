Rugby : Un choc de titans pour la finale du Top 14, du jamais vu au programme !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Logique, évidente, espérée… La finale du Top 14 opposera bien les deux meilleures équipes du championnat : Toulouse et La Rochelle. Les deux équipes n’ont pas beaucoup souffert pour se débarrasser du Racing et de l’UBB en demi-finale. La finale sera donc explosive et jugera laquelle des deux équipes mérite de s’asseoir sur le trône.

Dans la liesse et la chaleur de Donostia, il y avait tous les ingrédients pour un week-end parfait. La ferveur des supporters, leur convivialité, les bandas, les pinchos des petites kaleas du centre-ville… Tout était réunis. Tout, sauf peut-être le niveau des adversaires de Toulouse et La Rochelle en demi-finale du Top 14. C’est un constat indéniable : Le Racing et l’UBB n’ont finalement pas été à la hauteur de l’événement. Pas invités à la fiesta des Toulousains et des Rochelais qui ont largement gagné le match sur le terrain et en tribunes.

Encore les deux meilleurs de la saison régulière

Vendredi soir, le Stade Toulousain n’a fait qu’une bouchée du Racing (41-14). Se permettant même de faire souffler ses cadres avant la finale à venir. Et La Rochelle a dominé l’UBB (24-13). Même si le score est plus serré, autant que le match, jamais les Bordelais n’ont semblé en mesure d’inquiéter les Maritimes et renverser la rencontre. Un spectacle finalement un peu décevant pour les milliers de spectateurs venus s’enivrer de rugby en terre basque. Les deux matchs ont été à sens unique. Tel qu’on pouvait malheureusement le supposer. Pour la troisième année consécutive, les deux premiers de la saison régulière se retrouvent en finale. Preuve que la régularité paye. Et la bonne nouvelle, c’est que les deux équipes en question sont justement les deux formations que le monde entier du rugby veut voir s’affronter.

Urios viré, l'UBB sort du silence https://t.co/t7zNyTszCw pic.twitter.com/wM9ALWqVk5 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Un immense choc

L’affiche est titanesque. Rarement dans l’histoire du Top 14, une finale aura été aussi espérée et attendue que celle qui va opposera samedi soir prochain le Stade Toulousain au Stade Rochelais. Et tous les superlatifs usités par les différentes presses ne suffisent pas pour qualifier l’affiche et ses protagonistes. Les enjeux sont multiples. Un 22e Brennus pour Toulouse après une saison 2022 vide. Un premier Bouclier pour La Rochelle qui veut s’offrir un doublé après avoir conservé son titre en Champions Cup. Mais c’est surtout la suprématie du rugby français, européen, voire mondiale, qui est en jeu. Ce sera aussi le dernier match officiel avant de basculer dans la préparation de la Coupe du monde. Un choc frontal entre quelques-uns des meilleurs joueurs de la planète : Dupont, Ntamack, Ramos, Meafou, Marchand, Baille… Face à Atonio, Skelton, Alldritt, Danty, Hastoy, Dulin… Déflagration en vue !