Finale Top 14 : Un sacré client face à Antoine Dupont !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

La finale de Top 14, qui va opposer le Stade Toulousain au Stade Rochelais ce samedi, est l’une des plus belles affiches jamais vues dans le rugby français. Surement aussi parce qu’elle met en opposition de fortes personnalités de très haut niveau, sur le terrain et sur le banc. A l’image du duel de capitaines entre Grégory Alldritt et Antoine Dupont.

Samedi soir, aux alentours de 21h00, dans le couloir du Stade de France, deux silhouettes vont apparaître au bout du tunnel. Celles de Grégory Alldritt, capitaine du Stade Rochelais, et celle d’Antoine Dupont, le capitaine du Stade Toulousain. Deux gabarits différents, mais deux immenses joueurs, peut-être les meilleurs du monde à l’heure actuelle. Deux cadres du XV de France qui vont s’affronter à la veille d’une Coupe du Monde lors de laquelle ils seront très attendus. Deux amis de longues dates aussi, qui se sont connus adolescents dans le Gers sous le maillot d’Auch.

Alldritt : « Je m’inspire d’Antoine »

Samedi soir, sur la pelouse du Stade de France, ils ne seront plus amis. Ils seront chacun les leaders de leur équipe, les tauliers, les exemples. Deux capitaines qui n’hésitent pas à se nourrir l’un de l’autre. « Je m’inspire d’Antoine comme de ce qui se fait globalement en équipe de France , reconnaît Grégroy Alldritt en parlant du capitaine du XV de France qui laisse aussi la parole aux autres leaders dans le vestiaire. Ça marche bien, autour d’un noyau de cinq ou six joueurs. Ce serait idiot de ne pas s’en inspirer. L’image du berger qui marche seul devant son troupeau, c’est juste ridicule. Je n’ai pas la science infuse, personne ne l’a d’ailleurs. C’est important de piocher le meilleur chez chacun. Ça ne peut que rendre le groupe plus fort » . En prenant exemple d’Antoine Dupont en Bleu , ou de Victor Vito et de Romain Sazy avec La Rochelle, Grégory Alldritt a construit son rôle de capitaine. Un chef de troupe qui peut se targuer d’avoir amener ses hommes à soulever par deux fois la Champions Cup. « On veut prouver à tout le monde que l’on est une grande équipe, ajoute le troisième-ligne des Maritimes qui a encore faim de titres. Il nous faut encore le prouver en Top 14. On a un double titre de champion d’Europe à assumer ».

Comment défendre sur Dupont ?