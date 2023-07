XV de France : Incroyable, un club recrute Haouas et s’explique

Thibault Morlain

Cet été, Mohamed Haouas aurait rejoindre Clermont. Mais compte tenu des problèmes du joueur du XV de France avec la justice, l’ASM n’en voulait. Se posait alors la question de l’avenir du pilier. Quel club oserait recruter Haouas avec les ennuis qu’il a actuellement ? Surpris, le Biarritz Olympique va l’accueillir et des explications ont été apportées sur ce choix.

Ces dernières semaines, Mohamed Haouas défrayait la chronique concernant ses ennuis avec la justice française. Accusé de violences conjugales, il avait été condamné à un an de prison ferme. Bis repetita il y a quelques jours. Pour des faits de violences aggravées en 2014, Haouas a écopé de 18 mois de prison, dont 9 mois ferme. Tout cela avait clairement refroidi Clermont, qui devait initialement accueillir le joueur du XV de France à partir de la saison prochaine. Mohamed Haouas aurait dû débarquer de Montpellier, mais voilà que le transfert ne se réalisera finalement pas. Et c’est un autre club français qui a décidé de tendre la main au joueur de 29 ans. En effet, il va signer pour deux saisons avec le Biarritz Olympique.

XV de France : Coup de tonnerre pour Haouas https://t.co/PmYB7QKGvN pic.twitter.com/eBdMHuWEiN — le10sport (@le10sport) July 3, 2023

« Avant de recruter Mohamed Haouas, nous avons parlé à son épouse »

Direction donc la Pro D2 pour Mohamed Haouas, mais forcément, ce recrutement fait énormément réagir. Le patron du Biarritz Olympique a alors tenu à s’expliquer auprès des supporters à travers une lettre. Rapporté par L'Equipe , Jean-Louis Gave confie alors : « Le recrutement a choqué certains. Mais, parmi les fondations de notre société, la notion la plus importante est celle du pardon. Avant de recruter Mohamed Haouas, nous avons parlé à son épouse, qui nous a dit : « Merci du fond du coeur de nous donner une chance de pouvoir faire un nouveau départ » ».

Boudjellal annonçait « une année difficile » pour Haouas