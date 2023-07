XV de France : Un clash éclate dans l’affaire Haouas

Arnaud De Kanel

Alors qu'il devait rejoindre l'ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios, Mohamed Haouas a vu son transfert être annulé. Le pilier a été condamné pour des faits de violences conjugales et cela a poussé la formation auvergnate à annuler sa signature. Une décision qui a suscité la colère de Me Arnaud Dubois, l'avocat de l'ancien montpelliérain, qui s'est payé la direction clermontoise au tribunal.

L'affaire Mohamed Haouas bat son plein. Jugé coupable de violences conjugales sur sa compagne, le pilier du XV de France a été écarté par Fabien Galthié pour la prochaine Coupe du monde. « Je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff », a déclaré le sélectionneur des Bleus en juin dernier. Cette affaire plombe également la carrière de Mohamed Haouas en club. En fin de contrat avec le MHR, le pilier droit avait signé un pré-contrat avec l'ASM mais il ne défendra pas les couleurs clermontoises.

Clermont se rétracte pour Haouas

A la suite de la condamnation du Montpelliérain, l'ASM a décidé de faire machine arrière et d'annuler la signature de Mohamed Haouas. Forcément, cela ne se fait pas comme ça et les deux parties avaient donc rendez-vous aux Prud’hommes. Mercredi dernier, le ton est monté entre les deux avocats.

«Monsieur Haouas n’est pas un dommage collatéral de la mauvaise gestion du club»