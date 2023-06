XV de France : C'est terminé pour le nouvel ovni de Galthié

Arnaud De Kanel

Véritable sensation avec le Stade Toulousain, Emmanuel Meafou était dans le viseur de Fabien Galthié en vue de la prochaine Coupe du monde. Un temps incertain suite à une blessure contractée en finale du Top 14, le 2ème ligne ne jouera pas pour le XV de France au Mondial puisque World Rugby a refusé la dérogation qui devait le rendre éligible à la sélection tricolore.

2m03, 140kg et un sens de l'essai ultra développé. Emmanuel Meafou coche toutes les cases de l'ovni. Le 2ème ligne du Stade Toulousain rêvait de disputer la Coupe du monde avec le XV de France mais après de longs mois de discussions, la sentence est tombée : World Rugby l'a déclaré non-éligible.

Galthié y croyait encore...

Début juin, Fabien Galthié espérait encore un dénouement favorable pour Emmanuel Meafou. Le sélectionneur du XV de France avait déclaré ceci : « Un avocat de la FFR et son avocat ont fait toutes les démarches possibles et nécessaires, on a encore fait une relance en début de semaine. On attend. Dans notre esprit, c'est clair, on veut le capturer . » Mais depuis, l'Australien s'est blessé en finale du Top 14 face au Stade Rochelais. L'inquiétude grandissait pour le 2ème ligne qui souffre d'une déchirure de l'aponévrose plantaire et qui sera éloigné des terrains pendant huit semaines. Malgré tout, l'espoir était encore là. Il n'aura été que de courte durée.

Meafou déclaré non-éligible