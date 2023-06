Rugby - Coupe du Monde 2023 : De nouveaux ovnis dans la liste des 42 de Galthié ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce mercredi, Fabien Galthié va annoncer la liste des 42 joueurs qui vont participer à la préparation de la Coupe du monde 2023 en France à partir du 3 juillet. Et déjà, les premiers choix importants avant la liste des 33.

Mercredi 21 juin : c’est le grand jour ! Pour une bonne partie des joueurs français, c’est la date attendue. Le moment où ils vont savoir s’ils sont dans les petits papiers du sélectionneur à quelques semaines du début de la Coupe du Monde. La préparation à 42 débute le 3 juillet par un premier stage à Monaco et se conclura le 21 août, deux jours après le match France - Fidji à Nantes, au moment où le staff des Bleus publiera la liste des 33 joueurs qui joueront la Coupe du monde. Et peut-être que d’ici-là, au gré des blessures ou des méformes, certains quitteront l’aventure, et certains la rejoindront. Ce sont les aléas du rugby. Ce n’est donc qu’une première liste, pas définitive. Supposons même que des joueurs comme Anthony Jelonch, actuellement en rééducation après sa rupture du ligament croisé du genou, ne seront pas cités dans les 42, mais seront bien dans les 33.

Avantage au vécu commun

L’ossature ne fait pas de doute. Sur certains postes, pas besoin de trop se gratter la tête. Fabien Galthié aime les « ovnis » et il y en aura peut-être. Mais il apprécie surtout le « vécu commun ». Ainsi, la quasi-totalité des joueurs qui seront nommés auront déjà connu le maillot bleu, et notamment lors des deux dernières saisons plutôt prolifiques. Côté piliers, la blessure du bordelais Sipili Falatea ouvre une porte à l’ancien oyoman Thomas Laclayat. Il est en concurrence directe avec le Lyonnais Demba Bemba. Suite à son affaire judiciaire, Mohamed Haouas a été écarté par Fabien Galthié. Les deux étaient présents lors du stage à Marcoussis la semaine dernière. Le staff a donc pu se faire une idée.

Qui derrière Dupont ?

Autre incertitude : qui sera le numéro trois en demi-de-mêlée ? Derrière Antoine Dupont, la concurrence est rude et les choix multiples. L’expérience de groupe joue en faveur de Maxime Lucu pour rester la doublure du Toulousain. C’est une valeur sûre. Derrière lui, Baptiste Couilloud est le numéro 9 le plus souvent appelé sous l’ère Galthié. Il a même cornaqué la mêlée des Bleus lors de la tournée en Australie. Mais le jeune racingman Nolan Le Garrec plaît au staff tricolore. Il manque d’expérience dans les grands rendez-vous mais ne manque pas de talent. Et dans l’équation, il faut aussi compter sur le retour au premier plan de Baptiste Serin, performant avec le RC Toulon.

En attendant Meafou

En deuxième-ligne, le staff des Bleus est toujours dans l’attente d’une décision de World Rugby concernant le cas d’Emmanuel Meafou. Sauf que le colosse toulousain s’est blessé au pied en finale du Top 14. Touché à l’aponévrose plantaire, il sera indisponible plusieurs semaines. Il ne sera donc pas dans la liste des 42. Pas inclus dans la préparation, pour le moment. Au total, six deuxième-lignes devraient être convoqués. Aucun doute sur les présences de Cameron Woki, Thibault Flament, Romain Taofifenua et Paul Willemse. Reste à combler l’effectif. Le MontpelliérainBastien Chalureau, déjà appelé pendant le Tournoi des 6 Nations, a un coup d’avance. Il sera sûrement épaulé par le Rochelais Martin Lavault. A moins que le Lyonnais Killian Geraci ou le Montpelliérain Florian Verhaeghe ne soient préférés.

Dulin ou Bielle-Biarrey

Enfin, chez les trois-quarts, la polyvalence sera un atout pour intégrer la liste. A ce titre, le jeune bordelais Louis Bielle-Biarrey a de fortes chances de faire partie des sélectionnés. Malgré son manque d’expérience, il part avec une légère avance sur des arrières purs tels que le Rochelais Brice Dulin ou le MontpelliérainAnthony Bouthier, même si l’arrière maritime vient de réaliser une saison exceptionnelle avec son club. Mais il n’est plus dans les plans de Fabien Galthié depuis mars 2021 et la défaite contre l’Écosse. Difficile d’imaginer qu’il revienne dans les clous au dernier moment. Et ce même s’il a une bonne tête d’ovni…

La liste probable

Piliers gauches : Baille, Gros, Wardi



Piliers droits : Atonio, Aldegheri, Laclayat



Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Bourgarit



Deuxième-lignes : Flament, Woki, Taofifenua, Willemse, Chalureau, Lavault



Troisième-lignes : Ollivon, Alldritt, Cros, Macalou, Boudehent, Crétin, Bécognée, Roumat



Demi-de-mêlées : Dupont, Lucu, Couilloud



Demi-d’ouvertures : Ntamack, Jalibert, Hastoy



Centres : Fickou, Danty, Moefana, Gailleton, Delbouis



Arrières-ailiers : Ramos, Villière, Penaud, Jaminet, Dumortier, Lebel, Bielle-Biarrey