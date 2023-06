Rugby : Après avoir évité la catastrophe en Top 14, il vient au secours du XV de France

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

C’est officiel désormais, Fabien Galthié a trouvé le remplaçant de Laurent Labit pour coacher l’attaque des Bleus à l’issue de la Coupe du monde 2023 en France. Ce sera Patrick Arlettaz, l’ancien manager de Perpignan.

A compter du 1er janvier 2024, c’est donc Patrick Arlettaz, l’ancien manager de l’USAP, qui intégrera le staff du XV de France pour s’occuper des lignes arrières. Il va succéder à Laurent Labit en partance pour le Stade Français. Il a signé un contrat de quatre ans, et débutera son mandat par la préparation du Tournoi des 6 Nations 2024. Le Catalan de 51 ans a officiellement donné son accord à Fabien Galthié à l’issue de l’access match remporté par l’USAP à Grenoble le 3 juin dernier.

Fierté et passion

« C’est d’abord beaucoup de fierté et d’honneur par rapport à la reconnaissance de mon travail, au regard bienveillant et à la confiance du sélectionneur, à l’importance de la mission, aussi , explique Patrick Arlettaz interrogé par le Midi-Olympique . Ça implique beaucoup de fierté et une grande responsabilité. J’ai envie d’être performant et de rendre la confiance que l’on me donne en étant à la hauteur de la tâche. La mission est d’une importance folle. Je ne l’avais ni envisagé ni ambitionné. Maintenant que c’est une réalité, je prends conscience de l’importance de la chose. J’y mettrai les mêmes ingrédients. Je vais m’investir à fond et y mettre de la passion. Je ne vais pas changer. C’est ce qui m’a permis d’en être là ».



Le Catalan, ancien trois quart-aile, qui enregistre une sélection avec l’équipe de France, contre la Roumanie en 1995, possède déjà une réputation d’homme entier, caractériel, et proche de ses joueurs. Et des qualités qui ont convaincu Fabien Galthié.

Une grande sensibilité pour l’attaque

« Il a dû me trouver des avantages pour me confier ce poste , rigole Patrick Arlettaz en parlant du sélectionneur des Bleus. J’ai envie de lui rendre sa confiance, ainsi qu’à l’équipe de France. Et je veux montrer qu’on a une légitimité à s’occuper de l’équipe de France même si on a eu un parcours moins académique que certains coachs qui ont entraîné toute leur vie des équipes du top 6 ». Avec Perpignan, qu’il coache depuis 2016, Arlettaz a réussi le challenge de faire remonter le club en Top 14, et de l’y maintenir, sans galvauder le jeu. Avec une tendance à l’offensive qui a régalé le public d’Aimé Giral tout au long de la dernière saison. « Tout le monde sait que c’est ce que j’aime par-dessus tout , reconnaît Patrick Arlettaz. J’ai une grande sensibilité pour l’attaque. J’aime cette partie d’échecs. Les défenses sont de plus en plus efficaces. Alors, quand on arrive à les mettre à mal, c’est d’une jouissance folle. Ce sentiment est très puissant. Je suis amateur d’émotions fortes et il n’y a rien de plus fort que de marquer un essai en rugby ou un but en foot ».

Le Casting du staff 2024 est clos

L’arrivée de Patrick Arlettaz pour s’occuper les lignes arrières clos définitivement le remaniement du staff des Bleus pour l’après Coupe du monde. A l’issue du Mondial, Laurent Labit et Karim Ghezzal iront donc au Stade Français, et le préparateur physique Thibaud Giroud rejoindra l’UBB. A leur place, Patrick Arlettaz, Laurent Semperé et Nicolas Jeanjean intègreront le staff dans lequel ils retrouveront Fabien Galthié, Raphaël Ibanez, Shaun Edwardset William Servat.