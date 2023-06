XV de France : Grande nouvelle pour cette star, elle lâche une réponse étonnante

Benjamin Labrousse

Alors que le monde du rugby français est actuellement secoué par l’affaire judiciaire concernant Mohamed Haouas, Romain Ntamack, ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France apporte un peu de fraîcheur. Le joueur de 24 ans a publié ce jeudi son roman, et en a profité pour s’exprimer à ce sujet sans langue de bois.

Aux côtés d’Antoine Dupont, Romain Ntamack représente à seulement 24 ans, à la fois le présent et l’avenir du rugby français. L’ouvreur du Stade Toulousain s’est d’ailleurs récemment livré au grand public, en publiant un roman intitulé « Essai ! » , disponible aux éditions Michel Lafon. Tout comme la bande dessinée qu’avait publié Kylian Mbappé, le roman de Romain Ntamack s’attaque à un public jeune, et retrace ses premiers pas avec le ballon ovale. Ce premier tome paru ce jeudi sera le premier d’une trilogie, et a été écrit en collaboration avec l’auteur Samuel Lassouarn.

«Je n’ai aucune leçon à donner» affirme Ntamack après la parution de son livre

Dans un entretien accordé au Parisien , Romain Ntamack a livré son ressenti sur ce projet. « On voulait sortir des sentiers battus en s’adressant aux plus jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Au cours de plusieurs séances avec Samuel Lassouarn, j’ai raconté mon histoire, évoqué mes souvenir » . En revanche, pas question pour la star du XV de France de promouvoir un quelconque message à travers son roman. « Non, pas particulièrement. Il s’agissait juste d’essayer de montrer aux plus jeunes que, sans travail, sans abnégation, sans sacrifices parfois, on ne peut pas réussir. Je n’ai que 24 ans. Je n’ai aucune leçon à donner mais je voulais faire envie aux enfants à travers mon histoire » .

Romain Ntamack souhaitait publier quelque chose «d’accessible»