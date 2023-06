Scandale au sein du XV de France, Galthié fait une grande annonce

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mercredi, Fabien Galthié a abordé un sujet délicat avec la situation de Mohamed Haouas, pilier droit de Montpellier récemment condamné pour violences conjugales. Le verdict est clair, puisque l’international tricolore ne sera pas sélectionnable pour la Coupe du monde 2023, qui ouvrira ses portes en France le 7 septembre prochain.

C’est une affaire qui a secoué tout le rugby français et qui pourrait bien être un tournant dans la carrière de Mohamed Haouas. Accusé puis condamné pour violences conjugales, le pilier de 29 ans a vu l’ASM Clermont Auvergne faire sauter le contrat signé il y a quelques mois et même son club du MHR, où il est en fin de contrat, ne semble plus vraiment le soutenir. Sur le plan international ça ne va pas mieux, puisque la FFR a annoncé qu’il n’est plus sélectionnable...

« Je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné »

Le dossier a été clos ce mercredi, puisque Fabien Galthié s’est exprimé sur le sujet et a annoncé qu’Haouas ne sera pas de la Coupe du monde à venir. « Ma position ? Très simple. La semaine dernière ou la semaine précédente lorsqu’il est sorti de prison, je l’ai appelé, je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné » a expliqué le sélectionneur du XV de France, d’après RMC Sport . « Il m’a répondu qu’il comprenait. Il m’a répondu qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff »

« Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus »

« Je n’ai pas sondé mes joueurs mais j’ai beaucoup parlé avec eux. On a beaucoup parlé, on a eu besoin de parler » a poursuivi Galthié, qui dévoilera une liste de 42 joueurs retenus pour la préparation à la Coupe du monde le 21 juin prochain. « Je garderai pour nous le contenu, cela reste quand même intime mais je vais en rajouter un peu plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour lui et ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous non plus ».

Un retour possible ? Galthié ne dit pas non !