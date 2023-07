XV de France : Dupont aux Jeux Olympiques, la nouvelle grande annonce

Thibault Morlain

Dans un peu plus d’un an maintenant, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. A l’approche de cet événement, Antoine Dupont fait énormément parler. En effet, il a été annoncé que la star du XV de France pourrait venir renforcer les rangs de l’équipe de France à 7 et disputer ainsi ces JO. Depuis, ça fait énormément parler et voilà que le président de la FFR s’est à nouveau penché sur le cas Dupont.

Capitaine du XV de France, Antoine Dupont pourrait bien faire une entorse aux Bleus d’ici quelques mois. En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain aurait un énorme projet en tête : disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France à 7. Et pour cela, il avait été expliqué que Dupont pourrait notamment faire l’impasse sur le prochain Tournoi des 6 Nations avec le groupe de Fabien Galthié. Depuis, cette information ne cesse de faire énormément parler. Pourrait-on alors voir la superstar du rugby français aux JO 2024 ? Toutes les conditions semblent en tout cas être réunies et ce n’est pas Florian Grill, président de la FFR, qui devrait s’opposer à cela.

« Quelle chance ce serait pour le rugby, pour les JO et pour le pays »

Présent lors de l’Assemblée générale de la Fédération ce samedi, Florian Grill a évoqué le cas Antoine Dupont et sa possible participation aux Jeux Olympiques. A ce sujet, le président de la FFR a alors expliqué, rapporté par L’Equipe : « Antoine a dit qu'il voulait d'abord être champion du monde cet automne et que l'on verra ensuite. Je le comprends très bien. Il faut se donner des objectifs successifs. Mais s'il le souhaite et si le Stade Toulousain est d'accord, et a priori ça semble être le cas, la FFR ne peut aussi être que d'accord. Quelle chance ce serait qu'Antoine Dupont soit la tête de gondole du rugby français pour les Jeux Olympiques, quelle chance ce serait pour le rugby, pour les JO et pour le pays. Si les planètes s'alignent, et j'espère qu'elles s'aligneront, ce serait formidable ».

« Il faut savoir faire cet arbitrage »