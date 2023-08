XV de France : Galthié a préparé trois surprises, il dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jeudi, le staff du XV de France a dévoilé la composition de l’équipe qui défiera l’Écosse samedi 5 août à Murrayfield, en match de préparation à la Coupe du monde. Fabien Galthié a réservé pour l’occasion trois titularisations surprises avec des jeunes, et le manager des Bleus s’en est expliqué.

À un mois du début de la Coupe du Monde qui se tiendra du 8 septembre au 28 octobre prochain, le XV de France place ses pions. Samedi, les Bleus iront défier l’Ecosse à Murrayfield (16h15) en match de préparation, l’occasion donc pour Fabien Galthié de tenter des choses, d’autant qu’un certain nombre de cadres sera laissé au repos. D’ailleurs, le manager du XV de France a décidé d’offrir leur première sélection à des jeunes tels que Émilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey et Paul Boudehent.

« Ils ne se posent pas de questions »

En conférence de presse, Galthié s’est expliqué sur ces trois titularisations surprises : « Vingt ans pour Émilien et Louis, c'est très jeune. Vingt-trois ans pour Paul, c'est un peu plus âgé, mais quel que soit leur âge, je trouve que ces jeunes ne se posent pas tellement de questions. Chacun a un parcours particulier. Il y a peu plus de maturité pour Paul, peut-être, en plus d'un parcours avec La Rochelle qui l'a poussé vers les sommets. Quant à Louis et Émilien, même s'ils sont jeunes, ça fait pratiquement un an qu'ils travaillent avec nous. Leur présence ici n'est donc pas une surprise, elle répond plutôt à une cohérence », a indiqué le manager du XV de France.

« De l’insouciance et de la jeunesse »