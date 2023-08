La Coupe du monde approche pour le XV de France, il tire la sonnette d’alarme

Axel Cornic

Il reste moins d’un mois avant les grands débuts du XV de France dans sa Coupe du monde, avec le choc face à la Nouvelle-Zélande du 8 septembre prochain. Les hommes de Fabien Galthié sont annoncés comme les grands favoris, mais le premier match de préparation a déjà montré quelques problèmes, avec une défaite frustrante contre l’Ecosse (25-21).

Ce n’est pas la meilleure façon de début une préparation à la Coupe du monde. Avec une équipe totalement remaniée et beaucoup de novices, le XV de France s’est incliné sur la pelouse de Murrayfield le 5 aout, avec un match à deux visages face à l'Ecosse. Intenables en première période, les Français ont en effet totalement sombré en seconde avec un cinglant 22-0.

« Il y a peut-être eu une incapacité physique à tenir l'échange »

Interrogé juste après la rencontre sur cet écroulement en seconde période, Fabien Galthié a pointé du doigt un problème physique. « De manière très rationnelle, les Ecossais ont commencé leur préparation quasiment un mois avant nous, ils alignaient une équipe avec plus d'expérience collective que la nôtre » avait analysé le sélectionneur du XV de France. « On va essayer de comprendre comment la tendance s'est inversée aussi radicalement. Il y a peut-être eu une incapacité physique à tenir l'échange. On est environ sur 40 minutes de temps de jeu effectif, 20 par mi-temps ».

« Nous nous sommes effectivement posé la question dans le vestiaire »