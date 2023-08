Catastrophe pour le XV de France, il sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de tonnerre sur le XV de France. Sorti sur blessure lors de la rencontre face à l'Ecosse, Romain Ntamack souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et est, par conséquent, forfait pour le Mondial organisé en France du 8 septembre au 28 octobre. Sur les réseaux sociaux, l'ouvreur a posté un message en forme de promesse.

Un frisson avait parcouru le stade Geoffroy-Guichard samedi dernier lors de la rencontre de préparation au prochain Mondial entre la France et l'Ecosse. Le tableau d'affichage annonçait la 56ème minute lorsque Romain Ntamack s'écroulait sur la pelouse stéphanoise, touché au genou. A quelques jours du début de la Coupe du monde, une blessure pourrait être fatale, et Fabien Galthié en a pleinement conscience. Mais après la victoire de son équipe, le sélectionneur du XV de France avait lâché un message rassurant. « Romain a subi une petite hyper extension du genou. On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche) en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires » avait déclaré Galthié.

Ntamack forfait pour le Mondial en France

Après la rencontre, Ntamack marchait normalement dans les coursives du stade, ce qui rajoutait une dose d'optimisme. Mais ce lundi, les examens ont révélé le pire, à savoir une rupture des ligaments croisés du genou. L'ouvreur tricolore est donc contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde en France. Un déchirement pour le joueur du Stade toulousain, qui est sorti du silence.

Ntamack envoie un message après son forfait