XV de France : Dupont annonce la couleur avant le choc

Benjamin Labrousse

Avant de disputer la Coupe du monde le 8 septembre prochain, le XV de France retrouve l’Écosse ce samedi à Saint-Etienne. Les hommes de Fabien Galthié, défaits il y a quelques jours face au XV du Chardon (25-21), pourront cette fois-ci compter sur le retour d’Antoine Dupont. Le numéro 9 s’est d’ailleurs livré sur son retour ainsi que sur la préparation des siens.

Face à l’Écosse ce samedi (21h), le XV de France accueille de nouveaux ses plus grandes stars dans ses rangs. Outre Antoine Dupont, Romain Ntamack sera également de retour dans la formation de Fabien Galthié. Dans des propos relayés par L ’Équipe, le capitaine du XV de France s’est livré sur sa vision du match.

XV de France : Après l’arrêt de sa carrière, il annonce son retour https://t.co/jeCCJqO5f8 pic.twitter.com/AVRD57wt9M — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

«Il y a beaucoup d'excitation et d'envie de la part de tout le groupe»

« Nous sommes impatients. Il nous tarde toujours ces premiers moments à balles réelles après plusieurs semaines de préparation, encore plus avec les Bleus. Il y a beaucoup d'excitation et d'envie de la part de tout le groupe. Ça fait également quinze jours que nous avons un peu plus accentué sur le rugby. Ce match doit nous servir pour continuer à travailler. Il n'y a pas d'appréhension » , déclare Antoine Dupont, qui n’a pas non plus peur d’une blessure avant le mondial. « Pas plus que d'habitude. Il y a des risques, comme à chaque fois, mais l'envie et la motivation sont supérieures. On s'entraîne depuis de longues semaines, envie de se tester. On ne gère pas la possible blessure. On s'entraîne le plus dur possible. Il faut s'engager pleinement dans une rencontre. C'est le meilleur moyen de ne pas blesser. Il n'y a pas d'autres choses à faire » .

«Nous avons apporté quelques modifications dans notre jeu»