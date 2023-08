XV de France : Catastrophe avant la Coupe du monde ? Galthié sort du silence

Arnaud De Kanel

Le XV de France a pris sa revanche sur l'Ecosse ce samedi à Geoffroy Guichard en s'imposant 30 à 27. Une nouvelle fois, tout n'a pas été parfait et cette victoire a été entachée par la sortie sur blessure de Romain Ntamack à quelques semaines du début de la Coupe du monde. Fabien Galthié a fait le point sur l'état de santé de son ouvreur.

La confiance est retrouvée. Fabien Galthié a vaincu sa bête noire ce samedi soir, une semaine après avoir chuté face à ce même XV du Chardon. Les Bleus , qui jouaient en blanc à Geoffroy Guichard, se sont fait peur en fin de rencontre alors qu'ils possédaient un bon matelas d'avance. Les sorties sur blessures de trois cadres comme Romain Ntamack, Cyril Baille et Jonathan Danty n'ont pas aidé. Fabien Galthié en a dit un peu plus en conférence de presse.

Simple précaution pour Ntamack

Le sélectionneur du XV de France s'est montré rassurant pour son ouvreur Romain Ntamack. Remplacé à la 56ème minute par Louis Bielle-Biarrey après s'être plaint du genou, le héros de la dernière finale de Top 14 ne souffrirait que d'une légère hyper extension. « Romain a subi une petite hyper extension du genou. On a préféré le sortir pour que ça reste sans conséquence. Il a été vu par le médecin, les kinés et on décidera demain (dimanche) en fonction de l'évolution s'il y a besoin d'examens complémentaires », a assuré Fabien Galthié en conférence de presse.

Sur le fil, le XV de France arrache la victoire contre l’Ecosse https://t.co/khUa3nSOqQ pic.twitter.com/x2FOtBbEvO — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Baille et Danty également touchés