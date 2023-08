Coupe du monde : Le XV de France a déjà pensé à tout

Axel Cornic

A moins d’un mois du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande, le XV de France s’apprête à affronter l’Écosse pour la deuxième rencontre de sa préparation. Un rendez-vous qui sonne comme une revanche pour les Bleus, défaits il y a seulement quelques jours à Edimbourg (25-21).

On prend les mêmes et on recommence. Une semaine après l’affrontement à Murrayfield, la France et l’Ecosse vont recroiser le fer ce samedi pour continuer leur préparation à la Coupe du monde. Mais Fabien Galthié a décidé de changer les choses après la défaite subie par son XV de France, puisque quasiment tous les cadres seront de retour.

XV de France : Galthié a trouvé son pire ennemi https://t.co/AyDGaqjfxh pic.twitter.com/546KTSUVbH — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

Les cadres de retour face à l'Ecosse

C’est le cas du capitaine Antoine Dupont, qui va reformer la charnière tricolore et toulousaine avec Romain Ntamack. « Nous sommes impatients. Il nous tarde toujours ces premiers moments à balles réelles après plusieurs semaines de préparation, encore plus avec les Bleus » a déclaré le capitaine du XV de France, qui n’a plus joué depuis le Bouclier de Brennus remporté avec le Stade Toulousain en juin dernier. « Il y a beaucoup d'excitation et d'envie de la part de tout le groupe. Ça fait également quinze jours que nous avons un peu plus accentué sur le rugby. Ce match doit nous servir pour continuer à travailler ».

« Ce match est dans la continuité de ce qu'on fait depuis de longues semaines »