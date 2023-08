XV de France : Fabien Galthié prévient les All Blacks

Axel Cornic

Le XV de France a retrouvé ses cadres et surtout la victoire ce samedi face à l’Ecosse (30-27), à moins d’un mois du début de la Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié vont tout de suite rentrer dans le vif du sujet, puisque le match d’ouverture du 8 septembre prochain les opposera au triple champion du monde néo-zélandais.

Après la défaite d’Edimbourg, les Français ont remis les pendules à l’heure à Saint-Etienne, même si tout n’est pas rose. C’est en effet le pied de Thomas Ramos qui a permis au XV de France de s’imposer sur le fil, à la fin d’une rencontre qui a surtout été émaillée par les blessures de Romain Ntamack et Cyril Baille.

« Même pendant la phase qualificative, on a la possibilité de continuer à monter en puissance »

En conférence de presse après la rencontre, Fabien Galthié ne s’est pas montré plus inquiet que ça. « L’objectif pour nous est clairement de continuer à travailler et à se préparer sur les quatre semaines qu’il reste avant l’échéance du 8 septembre (face à la Nouvelle-Zélande). Même pendant la phase qualificative, on a la possibilité de continuer à monter en puissance » a expliqué le sélectionneur du XV de France, à moins d’un mois de ce premier match de la Coupe du monde face aux All Blacks.

« Avec la fatigue ou le niveau physique peut-être en dessous des Ecossais, on était en difficulté avec et sans le ballon par moment »