Le XV de France perd sa star, Laporte sort du silence

Axel Cornic

A seulement quelques semaines du début de sa Coupe du monde, le XV de France se trouve face à un énorme problème avec la grave blessure de Romain Ntamack, qui ne devrait être de retour qu’en 2024. Un coup dur, mais Bernard Laporte est persuadé que les Bleus sauront rebondir, avec notamment Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy qui auront leur carte à jouer.

Tout le monde craignait une blessure, c’est finalement arrivé. Taulier du XV de France et maitre à jouer avec Antoine Dupont, qui est également son coéquipier en club, Romain Ntamack ne disputera pas la Coupe du monde 2023. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche face à l’Ecosse le 12 aout, l’ouvreur toulousain a été contraint de déclarer forfait et Fabien Galthié va désormais devoir trouver une solution pour le remplacer.

« Faudra qu’il oublie vite, c’est la vie d’un sportif de haut niveau »

Sélectionneur tricolore lors de la Coupe du monde 2007, la dernière en France, Bernard Laporte a souhaité à envoyer un message à Ntamack. « C’est d’abord une catastrophe pour lui. Il faut d’abord penser au joueur, qui sera privé de ce qui se fait de mieux quand on est un compétiteur. C’est un coup d’arrêt, mais c’est la vie. La vie est souvent injuste, mais il faut l’accepter et rebondir. C'est la force des grands » a-t-il déclaré, au micro de RMC Sport . « Il lui faudra quelque temps pour digérer cette déception, mais il faut qu’il rebondisse vite. Il y aura une opération, après il va commencer la réathlétisation... faudra qu’il oublie vite, c’est la vie d’un sportif de haut niveau ».

« Jalibert c’est un très bon joueur, Hastoy a montré pouvoir s’hisser au niveau des grands »