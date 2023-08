XV de France : Les stars sont de retour, Galthié s'explique

Thibault Morlain

Alors que le XV de France a donc débuté sa préparation pour la Coupe du monde par une défaite en Ecosse, les Bleus vont avoir l'occasion de prendre leur revanche. Ce samedi, les joueurs de Fabien Galthié accueillent le XV du Chardon et cette fois, le sélectionneur du XV de France a aligné les grands noms de son équipe. Une composition expliquée d'ailleurs par Galthié.

Samedi dernier, en Ecosse, pour lancer la préparation à la Coupe du monde, Fabien Galthié avait décidé d'aligner une équipe bis fin de donner sa chance à tout le monde se montrer. Cela s'est alors terminé sur une défaite 25-21. Le XV de France et l'Ecosse se retrouvent désormais ce samedi et cette fois, c'est quasiment l'équipe type qui sera au coup d'envoi. Les Antoine Dupont, Romain Ntamack, Damien Penaud, Gaël Fickou ou encore Thomas Ramos seront donc alignés d'entrée contre le XV du Chardon.

L'équipe type du XV de France de retour

Le XV de France retrouve ainsi ses stars pour ce deuxième match contre l'Ecosse. Présent en conférence de presse, Fabien Galthié a été interrogé sur ses décisions. Rapporté par L'Equipe , il a alors expliqué : « C'est une composition d'équipe qui fait partie de notre vision et de la stratégie mise en place dans le cadre de notre préparation. Il y a eu une préparation sans match et là, il y a les matches de préparation. C'est une vision de transition. Dans nos choix, nous prenons en compte la saison passée, le nombre de matches joués, les antécédents des joueurs, le vécu en équipe de France et la transition avant le début de la compétition. Ces choix sont dictés par un aspect physiologique et rugby, par le passé mais aussi le présent. Je le répète, nous sommes en préparation. L'objectif est de se préparer. La planification des quatre années est dictée par une vision. Il faut prendre en compte l'état physique des joueurs. Il faudra aussi s'adapter à nos prévisions. Nous les tenons avec une marge de manoeuvre. Il y a eu quelques modifications par rapport à nos prévisions ».

« On se prépare »