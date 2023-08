Le XV de France cherche sa revanche, Galthié tente un coup de poker

Axel Cornic

Depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié, on a pu voir un XV de France très polyvalent se mettre en place. Beaucoup de joueurs peuvent en effet occuper plusieurs postes et c’est le cas de Thibaud Flament, troisième-ligne de formation qui s’est peu à peu imposé en deuxième-ligne avec sa sélection comme en club.

Le premier match de préparation est déjà oublié, place au suivant. Après avoir perdu à Edimbourg contre l’Ecosse le 5 aout dernier (25-21), le XV de France va avoir la chance de prendre tout de suite sa revanche dès ce samedi, à Saint-Etienne. Une rencontre qui devrait notamment voir le retour des cadres de Fabien Galthié...

« Sur l'ensemble du match, j'essaierai d'être un peu plus concentré sur le rôle de cinq, mais je n'oublie pas mon poste de base qui est le quatre »

C’est le cas de Thibaud Flament, qui va toutefois glisser au poste de numéro 5, avec Cameron Woki qui va occuper son poste habituel de numéro 4. « Le plus gros réglage, c'est sur la mêlée » a confié le joueur du Stade Toulousain, d’après L’Equipe . « J'ai l'habitude de pousser derrière "Doudou" (Dorian Aldegheri) en club et avec Uini (Atonio), je suis plutôt à l'aise derrière lui. Ça devrait aller. Sur l'ensemble du match, j'essaierai d'être un peu plus concentré sur le rôle de cinq, mais je n'oublie pas mon poste de base qui est le quatre. Je m'adapterai ».

