XV de France : Deux ovnis explosent tout avant la Coupe du monde

Axel Cornic

Les surprises ne manquent pas avant chaque Coupe du monde et Fabien Galthié le sait bien, puisqu’en 1995 il avait été l’appelé de dernière minute de Pierre Berbizier. L’histoire pourrait se répéter et deux joueurs semblent tenir la corde pour faire figure de grandes surprises dans la liste finale, qui sera dévoilée le 21 aout prochain par le sélectionneur du XV de France.

Déjà connus par les suiveurs du Top 14, Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey ont la chance de franchir un nouveau palier cet été, surement le plus importants. Appelés dans le groupe élargi des joueurs appelés depuis le début de la préparation le 1er juillet, les deux jeunes talents tricolores semblent impressionner tout le monde ! Samedi dernier ils ont d’ailleurs livré une très belle prestation, en dépit d’une défaite finale (25-21).

« Ils sont la vraie satisfaction du match de samedi »

Dans les colonnes du Midi Olympique , Laurent Labit a tenu a rendre hommage aux deux nouveaux visages du XV de France. « Ce sont des joueurs qui dont avec nous depuis l’an dernier, que l’on suit depuis longtemps » a expliqué l’entraineur en charge des lignes arrières. « Ils sont réguliers dans leurs performances avec leur club, ils sont parmi les meilleurs éléments de leur équipe. Et depuis le 1er juillet, que ce soit physiquement ou rugbystiquement, ils sont une vraie plus-value pour le groupe. Ils sont la vraie satisfaction du match de samedi. Ils ont vraiment été à la hauteur de l’évènement et dans la continuité de ce qu’ils font depuis plus d’un mois avec nous ».

Gailleton et Bielle-Biarrey peuvent créer la surprise