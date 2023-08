XV de France : Il sonne la révolte avant le Coupe du monde

Axel Cornic

Préservé lors du premier match de préparation, Thibaud Flament a assisté impuissant à la défaite du XV de France face à l’Ecosse à Murrayfield (25-21). Il va toutefois pouvoir participer à la revanche, puisqu’il devrait être titulaire en deuxième-ligne pour la revanche de ce samedi 12 aout, qui se déroulera à Saint-Etienne.

D’une première mi-temps très aboutie, le XV de France est passé à une seconde période catastrophique avec un cinglant 22-0 encaissé face à l’Ecosse. Une différence qui interroge mais qui n’inquiète pas forcément en interne, puisque la plupart des acteurs tricolore de cette rencontre, qui étaient soit novices soit assez inexpérimentés au plus haut niveau international.

Dupont - Ntamack : Grande nouvelle pour le XV de France https://t.co/niNG3uHk2n pic.twitter.com/ZEuNfJf0gA — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

« On veut être plus constant sur le match, ne pas montrer deux visages sur les deux mi-temps »

Les tauliers vont finalement être de retour ce samedi et c’est notamment le cas de Thibaud Flament, qui devrait faire la paire avec Cameron Woki en deuxième-ligne. « C'est un match important. Les mecs ont fait une bonne prestation samedi dernier malgré les difficultés en deuxième période » a expliqué le joueur du Stade Toulousain, d’après L’Equipe . « On a encore trois matches pour être prêt pour la Coupe du monde. Là, on veut être plus constant sur le match, ne pas montrer deux visages sur les deux mi-temps ».

« On a hâte de rejouer »