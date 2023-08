Dupont - Ntamack : Grande nouvelle pour le XV de France

Axel Cornic

Annoncés comme les grands favoris de leurs Coupe du monde, les hommes de Fabien Galthié se sont pris les pieds dans le tapis, avec une défaite assez surprenante face à l’Ecosse. Le XV de France avait pourtant montré un visage séduisant en première période, avant de s’écrouler totalement en seconde. Mais la donne devrait changer ce 12 aout, pour la revanche entre les deux équipes à Nantes.

Avec quatre matchs, Fabien Galthié a souhaité miser sur une préparation assez courte à un mois de la Coupe du Monde. Mais elle a mal commencé, puisque le XV de France a été défait par l’Ecosse à Murrayfield le 5 aout dernier (25-21), dans une rencontre à deux visages. Dominants en première période, les Bleus se sont totalement laissés submerger en seconde et une réponse est déjà réclamée.

Les tauliers sont de retour

Car les deux équipes vont se retrouver dès ce samedi pour le deuxième match de préparation du XV de France, à La Beaujoire de Nantes. Une rencontre qui pourrait bien être totalement différente de la précédente, puisqu’on annonce le retour des cadres comme Antoine Dupont et Romain Ntamack. D’après les informations de RMC Sport , la charnière toulousaine devrait en effet être titulaire ce 12 aout, avec également les retours de Damian Penaud, Gaël Fickou ou encore Jonathan Danty et Thomas Ramos pour les lignes arrières. Devant, Paul Boudehent pourrait notamment rester en troisième-ligne, rejoint par Charles Ollivon et Gregory Alldritt.

« Je pense que la France va aligner une équipe complètement différente la semaine prochaine »