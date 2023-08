Rugby : La star du XV de France déballe tout sur la bête noire

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir à Saint-Etienne, le XV de France affrontera l’Écosse comme il y a quelques jours. Mais cette fois-ci, les hommes de Fabien Galthié pourront compter sur leur duo de stars composé de Romain Ntamack et d’Antoine Dupont. Le capitaine français a d’ailleurs évoqué l’importance de ce match à domicile, mais a également analysé pourquoi la France avait autant de mal face au XV du Chardon.

Le 5 août dernier, le XV de France était défait 25 à 21 à Murrayfield par l’Écosse. Ce samedi, c’est une autre équipe que pourra aligner le sélectionneur Fabien Galthié avec les retours de Romain Ntamack et d’Antoine Dupont. Face au XV du Chardon, les Français espèrent réaliser une belle avancée dans la préparation à la prochaine Coupe du monde le 8 septembre prochain.

XV de France : Les stars sont de retour, Galthié s'explique https://t.co/hzvsbDnwDQ pic.twitter.com/z5mzSKCiBy — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

«C'est important de gagner, encore plus à domicile, devant notre public»

Interrogé sur l’importance de s’imposer à domicile, Antoine Dupont semble clair. « On joue tous les matches pour les gagner. Ça se passe plutôt bien depuis 4 ans. C'est important de gagner, encore plus à domicile, devant notre public. Ce match à Saint-Etienne est notre première vraie rencontre avec le public français avant le début de la Coupe du monde. Ils ont répondu présent, c'est motivant. L'engouement derrière nous durant ce Mondial a d'ailleurs été évoqué. Il faudra bien l'appréhender. On a un public fidèle. Les gens veulent nous soutenir, il faut prendre cette énergie positive et se décharger du reste. J'espère que leur ferveur nous poussera » , déclare le joueur du Stade Toulousain dans des propos relayés par L ’Équipe .

«C'est une grosse nation qui pratique un jeu ambitieux»