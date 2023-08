Coup dur pour le XV de France, il dénonce une malédiction

Benjamin Labrousse

Le 8 septembre prochain, le XV de France affrontera les All Blacks néo-zélandais en ouverture de sa Coupe du monde. Considérés par beaucoup comme favoris de cette édition 2023 disputée à domicile, les hommes de Fabien Galthié devront néanmoins composer sans Romain Ntamack. Un vrai coup de malchance selon Maxime Lucu.

Ce samedi, le XV de France s’est imposé face aux îles Fidji à Nantes (34-17), avec une équipe pourtant loin d’être complète. L’occasion pour certains joueurs de marquer des points précieux avant la Coupe du monde le 8 septembre prochain. Associé à Antoine Hastoy en l’absence d’Antoine Dupont et de Romain Ntamack, Maxime Lucu s’est livré sur sa relation avec le joueur du Stade Rochelais.

« À des moments, on s'est bien trouvé et on a bien alterné »

« Un peu à l'image de l'équipe. À des moments, on s'est bien trouvé et on a bien alterné. Les automatismes avec Antoine sont plutôt cohérents. Mais lorsque les Fidji nous mettaient de la pression, nous avons eu davantage de mal à nous trouver. Dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Le forfait de Romain (Ntamack) ouvre la porte à Matthieu (Jalibert) et Antoine (Hastoy) pour prendre des responsabilités. Il y aura du temps de jeu avec ces numéros dix-là que l'on avait peut-être pas en tête avant. Mais c'est aussi à ça que servent les entraînements à 42 » , déclare le demi de mêlée de l’UBB dans des propos relayés par l’Équipe .

« C'est le plus sérieux d'entre nous tous et qui méritait le plus »