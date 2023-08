EXCLU - Philippe Dintrans : «J'ai confiance en Fabien Galthié »

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L’ancien talonneur de l’équipe de France et du Stade Tarbais (50 sélections), Philippe Dintrans, a une confiance aveugle en Fabien Galthié pour conduire les Bleus vers une victoire finale lors de la prochaine Coupe du Monde de rugby. Mais après la mésaventure de Romain Ntamack, il est inquiet que d’autres joueurs se blessent.

Philippe, elle vous plaît cette équipe de France ?

L’équipe de France me plaît beaucoup. J’aime ce que fait Fabien Galthié. Je lui fait confiance. Il a de bonnes idées. Mais j’ai une petite peur qu’ils soient presque trop précis dans ce qu’ils font. Le rugby, ce n’est pas mathématique. Là, il me semble que tout est un peu trop calculé à l’avance. Mais ce qu’on n’a pas calculé en revanche, ce sont les blessures des joueurs. Evidemment, on ne peut pas les prévoir. Mais peut-être qu’il faut privilégier les temps de repos, ou en faire des plus long. Le fait de voir Romain Ntamack se péter comme ça, ça me pose des questions. Ça me fait râler de voir un joueur clef qui se blesse.

C’est parti! Merci à tous pour le supplément d’âme qui nous pousse depuis le début de la préparation 💙Félicitations au groupe et une très grosse pensée pour nos 9 copains. #RWC2023 pic.twitter.com/AI2u84iF2T — 𝗔𝗻𝘁𝗼𝗶𝗻𝗲 𝗗𝗨𝗣𝗢𝗡𝗧 (@Dupont9A) August 21, 2023

«Antoine Dupont, il faut le protéger»

Vous craigniez que d’autres joueurs importants se blessent ?

Oui. Pourvu que ce ne soit pas Antoine Dupont. Il faut le protéger un peu. Mais il faut qu’il joue aussi. C’est particulier. C’est bien différent du rugby de mon époque. Mais nous aussi on a connu des grosses blessures. Moi je me suis blessé un an avant la Coupe du monde 1987. Et finalement, je me suis retrouvé sur le banc de touche, parce qu’entre-temps Daniel Dubroca m’avait piqué la place. Et pourtant j’étais capitaine. Je m’en souviens bien. J’en ai souffert énormément. J’allais ramasser les ballons pour les copains. Ça va un moment…



Certains disent qu’il s’agit de la meilleure équipe de France de l’histoire. Est-ce votre avis ?

On verra s’ils arrivent en finale. Nous, on a perdu en finale. Qu’ils arrivent en finale, et surtout qu’ils la gagnent. Moi je suis remonté comme une pendule pour ça. Toutes mes pensées vont vers eux.

