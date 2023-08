Rugby - Coupe du monde : Coup de tonnerre pour une star ?

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby approche à grands pas et elle pourrait bien démarrer sans l'une de ses stars. Expulsé après un contact épaule contre tête avec Taine Basham lors de la rencontre opposant l'Angleterre au Pays de Galles, Owen Farrell a été blanchi par Summer Nations Series mais World Rugby a fait appel de cette décision. Le capitaine du XV de la Rose pourrait manquer le début, voire l'intégralité du tournoi.

C'est l'affaire qui tient en haleine le monde du rugby depuis plus d'une semaine et elle concerne encore Owen Farrell. Habitué de faire parler de lui, l'ouvreur anglais a de grandes chances de rater la Coupe du monde. Blanchi dans un premier temps par la commission de discipline suite à son expulsion contre le Pays de Galles, le capitaine du XV de la Rose pourrait finalement écoper d'une suspension.

Farrell fixé mardi

La décision de blanchir Owen Farrell a fait grand bruit car dans le même temps, le Tongien George Moala a écopé d’une lourde suspension pour un plaquage cathédrale face au Canada. Le centre de Clermont pris dix semaines de suspension alors que son intervention semblait plus maitrisée que celle de Farrell. Face à la polémique, World Rugby a décidé de faire appel de la non-sanction du capitaine anglais et va nommer un panel indépendant pour statuer définitivement sur le sort de l'ouvreur. Owen Farrell sera auditionné ce mardi.

Que risque Owen Farrell ?

La commission de discipline a le sort du joueur entre ses mains. Le règlement World Rugby stipule qu'un geste comme celui effectué par Owen Farrell, est sanctionné de 2 à 6 semaines de suspension. S'il s'en sort bien, il raterait uniquement le premier match de l'Angleterre face à l'Argentine le samedi 9 septembre au Vélodrome. Or, il pourrait écoper d'une suspension de plus de 10 semaines si la commission de discipline juge son geste plus dangereux. Dans ce cas, Owen Farrell serait obligé de renoncer à cette Coupe du monde. L'Angleterre retient son souffle.