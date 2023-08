XV de France : «C'est dramatique», Galthié doit gérer un problème

Jean de Teyssière

Lundi, le staff et les joueurs du XV de France ont reçu une bien mauvaise nouvelle : Romain Ntamack s'est blessé au genou, se rompant le ligament croisé et est forfait pour la Coupe du monde de rugby, qui se déroulera en France à partir du 8 septembre prochain. Un énorme coup dur pour les hommes de Fabien Galthié et Xavier Garbajosa, ancien arrière de l'équipe de France, évoque une catastrophe.

Comment se relever d'une telle nouvelle, à trois semaines du début de la Coupe du monde de rugby en France ? Romain Ntamack s'est rompu le ligament croisé du genou gauche et a déclaré forfait pour le rendez-vous mondial du rugby en France. Si la perte de l'un de ses meilleurs joueurs n'est pas forcément signe de déroute, l'équipe de France va devoir faire sans lui.

« C'est une catastrophe pour Ntamack »

Interrogé par Le Parisien, l'ancien arrière du XV de France, Xavier Garbajosa estime que « C’est d’abord une catastrophe pour lui. Je pense d’abord au joueur, au garçon, même si c’est terrible pour l’équipe de France aussi. Pour moi, il était indispensable dans le système de l’équipe de France, surtout au vu du nombre de matchs où il a été associé à Antoine Dupont ces quatre dernières années et de l’expérience collective qui s’en dégage. Romain Ntamack était le titulaire indiscutable à l’ouverture. »

« Il va falloir vite basculer dans la réalité »