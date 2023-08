Rugby : Les grands absents de la prochaine Coupe du Monde 2023

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En attendant la liste des 33 Bleus élus pour jouer la Coupe du monde que donnera Fabien Galthié le 21 août, d’autres nations ont déjà officiellement annoncé leur squad. Avec quelques surprises et quelques oublis.

Pour tous les joueurs du XV de France, pour tous les 42 actuellement en stage à Capbreton, la date attendue avec impatience est le 21 août. Ce jour-là, Fabien Galthié se présentera sur le plateau du 13h de TF1 pour égrener en direct les 33 noms de joueurs qui participeront à la Coupe du Monde de rugby. Et certainement qu’il y aura des déçus. Et peut-être même des surprises. Le réservoir français est si dense que beaucoup d’excellents joueurs seront automatiquement exclus de l’aventure. C’est la loi de la concurrence. Un véritable casse-tête pour les sélectionneurs. Et un couperet fatal pour les joueurs. Les autres nations passent par le même écueil avant le début de la compétition. Et certaines ont très rapidement livré leur liste des 33, avec évidemment quelques oublis notables.

L’Angleterre sans Slade ni Mercer

Le XV de la Rose est en pleine reconstruction après un Tournoi des 6 Nations très décevant et le sélectionneur Steve Borthwick a choisi se couper d’un des principaux des cadres anglais en occultant le centre Henry Slade de sa sélection. Un coup de massue pour le trois-quarts-centre d’Exeter, déjà capé 56 fois, et considéré un temps comme l’un des meilleurs centres au monde. A noter aussi l’absence du troisième-ligne de l’UBB Tom Willis. Et, plus surprenant, celle de Zach Mercer, l’ex-troisième ligne de Montpellier, élu meilleur joueur du Top 14 en 2022. Un oubli très étonnant quand on connaît l’impact et l’influence que peut avoir Zach Mercer sur un terrain de rugby.

L’Argentine sans Cordero, les Fidji sans Botitu

Le Top 14 est le meilleur championnat au monde et le public s’attend à revoir les plus grosses stars du championnat français également en Coupe du Monde avec leur sélection. Malheureusement, cela ne sera pas le cas pour les deux virevoltants ailiers argentins Santiago Cordero (ex-UBB) et Bautista Delguy (Clermont), absents de la liste du sélectionneur Michael Cheika. Idem du côté des Fidji qui annoncent une impressionnante sélection avec neuf pensionnaires du Top 14, notamment Levani Botia (La Rochelle), Josua Tuisova (Racing), Sami Radradra (LOU), Waisea Nayacalevu (Toulon), ou Jiuta Wainiqolo (Toulon), mais sans le Castrais Vilimoni Botitu, et ce malgré sa polyvalence et son habitude à breaker toutes les défenses du Top 14. Ni Ben Volavola, ancien titulaire à l’ouverture en sélection, et qui jouera sous les couleurs d’Agen en ProD2 cette saison. En revanche, cela reste une bonne nouvelle pour leurs clubs respectifs qui vont donc pouvoir débuter la saison avec eux dès la reprise du championnat.