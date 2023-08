XV de France : Galthié prend un risque avant la Coupe du Monde, il se justifie

Alexis Brunet

Ce lundi, Fabien Galthié a dévoilé la liste officielle du XV de France pour la prochaine Coupe du Monde. Une liste sans réelle surprise, si ce n'est la présence d'Anthony Jelonch et Cyril Baille, tous les deux actuellement blessés. Le sélectionneur a expliqué ce choix sur le plateau de TF1.

Dans très exactement dix-huit jours débutera la Coupe du Monde de rugby. L'évènement aura lieu en France, et les attentes sont élevées autour du XV de France, qui fait partie des favoris. Ce sont d'ailleurs les partenaires d'Antoine Dupont qui affronteront la Nouvelle-Zélande, lors du match d'ouverture, le 8 septembre prochain, au Stade de France.

Jelonch et Baille sont sélectionnés par Galthié

Ce lundi sur le plateau du journal de 13H de TF1 , Fabien Galthié a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Parmi les joueurs choisis, deux sont actuellement blessés, il s'agit d'Anthony Jelonch, et Cyril Baille. Le sélectionneur a donc expliqué lai raisons de ce choix. « Ce sont des choix, des arbitrages. Ce sont des joueurs très importants dans notre histoire et de très grands joueurs. Anthony (Jelonch) a beaucoup travaillé pour revenir. On a jugé qu'il était possible pour lui de revenir à son meilleur niveau au mois de septembre. On pense à partir de mi-septembre. Et pour Cyril (Baille), on a jugé qu'il pouvait aussi revenir mi-septembre. On a deux piliers gauches, trois piliers droits dont un qui peut jouer à gauche (Dorian Aldegheri). »

XV de France : Les annonces fortes de Galthé avant la Coupe du monde https://t.co/jkKfBgKbvJ pic.twitter.com/8qqVGqEzWk — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Ntamack principal absent

Pour espérer décrocher le titre mondial, le XV de France devra faire sans Romain Ntamack. Le joueur du Stade Toulousain s'est blessé lors du match de préparation face à l’Écosse, il s'est rompu les ligaments croisés du genou gauche. Brice Dulin a lui été écarté au profit de Melvin Jaminet, et Baptiste Serin reste aussi en France, Baptiste Couilloud lui a été préféré pour le poste de troisième demi de mêlée.