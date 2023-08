XV de France : Le successeur de Ntamack, c’est lui !

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche face à l'Ecosse, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait pour la prochaine Coupe du monde. Un véritable coup dur pour Fabien Galthié qui perd un titulaire indiscutable. Fort heureusement, le sélectionneur du XV de France peut compter sur un banc plus que fourni et une tendance se dessine clairement sur le profil de celui qui occupera le poste d'ouvreur face au All-Blacks le 8 septembre.

C'est un véritable coup de massue pour le XV de France. Lundi dernier, le diagnostic est tombé pour Romain Ntamack et il est sans appel : l'ouvreur du Stade Toulousain souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche et il est donc forfait pour la Coupe du monde. Mais alors, qui aura la lourde tâche de remplacer un élément indéboulonnable du système de Fabien Galthié ? Le sélectionneur du XV de France à deux joueurs à sa disposition et il semblerait qu'il ait une préférence.

Hastoy préféré à Jalibert ?

Fabien Galthié devrait remplacer Romain Ntamack par Antoine Hastoy. Sélectionné pour la première fois lors de la tournée en Australie en 2021, l'ouvreur rochelais s'est imposé comme une référence à son poste sur la scène européenne. Excellent au pied, Hastoy a terminé troisième meilleur réalisateur du Top 14 derrière Finn Russell et Joris Segonds et meilleur réalisateur de la Champions Cup. Moins expérimenté et un ton en dessous offensivement ballon à la main que son concurrent direct Matthieu Jalibert, il devrait tout de même l'ouvreur titulaire de Fabien Galthié lors de la Coupe du monde pour trois raisons. La première, sa complémentarité avec Antoine Dupont, la plaque tournante du XV de France. La seconde, sa ressemblance dans le jeu avec Romain Ntamack. Et la dernière, la volonté de conserver Jalibert comme finisher de luxe dans les fins de rencontres. Autant d'arguments qui font pencher la balance du côté du Rochelais.

Pas de coup d'éclat face au Fidji

Antoine Hastoy a reçu un signal fort de son sélectionneur samedi puisque Fabien Galthié avait décidé de le titulariser pour le premier match du XV de France sans Romain Ntamack. Préféré à Matthieu Jalibert, l'ouvreur rochelais n'a pas forcément brillé avant d'être remplacé à la 62ème par un Jalibert pas plus inspiré. Le match contre l'Australie devrait être décisif mais Hastoy part avec un léger avantage.