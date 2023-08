Coupe du monde : Galthié prépare une surprise, échec assuré pour le XV de France ?

La rédaction

Ce lundi, Fabien Galthié va dévoiler la liste des 33 joueurs qui disputerons la Coupe du monde en France et qui débutera le 8 septembre prochain, avec le choix face à la Nouvelle-Zélande. La blessure de Romain Ntamack a relancé les débats récemment, avec un possible remaniement dans les lignes arrières qui pourrait ouvrir la porte à une surprise. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ?

L’attente est presque terminée. Dans environs 24 heures, on connaitra en détails le squad français qui partira à la conquête de la Coupe du monde ! Invité du JT de TF1 , Fabien Galthié va en effet dévoiler sa liste de 33, avec donc une dizaine de joueurs qui va devoir faire une croix sur son rêve mondial.

Bielle-Biarrey, la surprise de cette Coupe du monde ?

Interrogé sur cette liste après le dernier match de préparation face aux Fidji (34-17), Fabien Galthié a assuré l'avoir déjà en tête. « Tout est prêt. Si on attend dimanche pour faire la liste, c'est qu'on n'a rien fait pendant quatre ans » a expliqué le sélectionneur du XV de France, lors de la conférence de presse d’après-match. « Evidemment, on est obligé de travailler de manière cohérente. Chaque joueur connaît à peu près sa position et a pu lire, à travers les différents échanges, les potentielles décisions ». Pourtant, on ne peut pas s’empêcher de penser à quelques surprises, notamment avec un Louis Bielle-Biarrey qui a impressionné tout le monde et qui pourrait être au Mondial avec seulement quelques élections au compteur.

A part Galthié et Michalak, ça n’a pas porté chance

L’arrière ou ailier de l’UBB pourrait être un joker de luxe pour Fabien Galthié, mais on ne peut pas vraiment dire que les dernières surprises de la Coupe du monde ont vraiment porté chance au XV de France. Si l’actuel sélectionneur avait fait très bonne figure en 1995 et que tout le monde se souvient du novice Frédéric Michalak en 2003, les autres exemples ne poussent pas vraiment à l’optimisme. On peut en effet citer Rory Kockott, Remy Grosso ou encore Scott Spedding qui ont été appelés par Philippe Saint-André en 2015, mais également Emerick Setiano ou encore Cedate Gomes Sa plus récemment en 2019.