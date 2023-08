XV de France : Ces joueurs qui ont marqué des points face au Fidji

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A quelques heures de dévoiler la liste officielle des 33 joueurs qui vont participer à la Coupe du monde, Fabien Galthié a apprécié la victoire des Bleus face au Fidji (34-17). Certains joueurs comme Melvyn Jaminet, Dylan Cretin ou Arthur Vincent ont marqué des points. Suffisant pour convaincre le sélectionneur ?

Dans l’esprit de Fabien Galthié, la liste est déjà faite. « Chaque joueur connaît sa position dans le groupe , a expliqué le sélectionneur à l’issue du match. Chaque joueur a déjà pu deviner notre potentielle décision à travers nos échanges. On n’a pas attendu le dernier match pour savoir. Sinon cela voudrait dire qu’on n’a pas bien travaillé. On sait qu’on va être amputé d’une dizaine de joueurs. On est prêt pour ça. Mais ces joueurs-là, quoi qu’il arrive, ils font partie du groupe. Ils font partie de l’équipe de France ».

Les joueurs vont le savoir ce dimanche

Reste donc à savoir qui sont les partants, et les restants. Qui sont ces 33 ? Et qui sont les dix qui vont avoir dès ce dimanche une explication du sélectionneur ? Pour eux, le verdict tombera ce dimanche, dans l’intimité du groupe, 24h avant l’annonce officielle prévu lundi à 13h00. A nouveau réuni à Capbreton, le staff indiquera à chacun s’il fait ou non partie de l’aventure. Pour beaucoup, il n’y a aucun suspens. Mais il reste quelques incertitudes. Les performances individuelles de ce samedi permettent peut-être de lever des doutes. Melvyn Jaminet, par exemple, a marqué quelques points grâce à sa performance quasi-parfaite. Impérial face aux perches (un seul loupé sur huit tentatives), il a parfaitement relancé, sans surjouer. Un match propre qui rassure sur la forme de l’arrière toulousain. A voir si cela suffit à lui faire gagner le match contre Brice Dulin en tant que numéro 2 au poste d’arrière.

Avant la Coupe du monde, le XV de France surclasse les Fidji ! https://t.co/a2ilvNrnKf pic.twitter.com/yqFKE10Inz — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

La polyvalence de Mauvaka ouvre une option

Autre élément à avoir marqué des points face au Fidji : Dylan Cretin. Le troisième-ligne de Lyon a été précieux en touche et n’a loupé aucun plaquage. Mais, malgré son important vécu dans le groupe depuis quatre ans, il part de loin dans la hiérarchie des troisième-lignes. Et le retour probable d’Anthony Jelonch lui fait de l’ombre. Pas certain qu’il soit dans la liste des 33. Sans compter que les Bleus disposent d’un atout de plus, si besoin, en troisième-ligne : Peato Mauvaka ! Le talonneur toulousain, excellent face au Fidji, a terminé le match en numéro 8, et avec le rôle de capitaine. Un changement, prévu par le staff, qui donne une option de plus sur le banc pour remplacer Grég Alldritt en cours de match.

Vincent avec la rage

Avec la rage et une envie de marquer des points, Arthur Vincent a lui-aussi fait un match honorable au centre du terrain face au Fidji. Associé à Jonathan Danty, il a su repousser les assauts fidjiens et a arraché des ballons précieux. Au point que sa place dans les 33 soit encore envisageable. Après deux années de blessures et de galères, le centre de Montpellier revient de loin. Peut-être juste à temps pour doubler Yoram Moefana sur la ligne. Le trois- quart-centre de l’UBB, décalé à l’aile ce samedi, n’a lui pas retrouvé toutes les vertus qu’on lui connaissait. Tous ces joueurs sauront dès de dimanche s’il continue l’aventure.