Coupe du monde : Le XV de France veut vite oublier Ntamack

Axel Cornic

Ce samedi 19 aout face aux Fidji, le XV de France disputera son premier match depuis la grave blessure de Romain Ntamack. Touché au genou gauche contre l’Ecosse, l’ouvreur toulousain a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde à venir et sera sans aucun doute remplacé par Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert, avec Thomas Ramos qui peut également évoluer à ce poste.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs sur les quatre dernières années, Romain Ntamack formait une charnière de très haut niveau avec Antoine Dupont, avec le XV de France comme sous les couleurs du Stade Toulousain. Mais Fabien Galthié va devoir se passer de lui, puisqu’il a été victime d’un rupture des ligaments croisés du genou lors du dernier match de préparation.

Ntamack : Le XV de France sous le choc https://t.co/b8jmvFQ8s2 pic.twitter.com/MAx0QrDfqR — le10sport (@le10sport) August 16, 2023

Hastoy en 10, Lucu en 9

Face au Fidji on verra donc à l’œuvre celui qui pourrait être le grand titulaire en 10 lors de la Coupe du monde. D’après les dernières indiscrétions, c’est Antoine Hastoy qui devrait prendre l’ouverture lors de ce troisième match de préparation au Mondial, l’avant-dernier avant l’Australie le 27 aout prochain. Certains pensaient toutefois que Matthieu Jalibert, habituelle doublure de Ntamack, pouvait rafler la mise. Aux côtés d’Hastoy ce n’est pas Antoine Dupont qui portera le 9, puisque Galthié aurait décidé de miser sur Maxime Lucu.

« Il faut avancer »