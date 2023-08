Rugby : La nouvelle star du XV de France se lâche sur Galthié

Benjamin Labrousse

Samedi soir, le XV de France enchaînera avec un troisième match de préparation en vue de la prochaine Coupe du monde. Après deux matchs aux histoires bien différentes face à l’Ecosse, les hommes de Fabien Galthié affrontent les îles Fidji à Nantes. Une rencontre marquée par le premier capitanat de Grégory Alldritt. Le troisième ligne a expliqué les coulisses de cette promotion de la part du sélectionneur français.

À domicile, le XV de France souhaite faire mal à l’adversaire. Après Saint-Étienne et Geoffroy Guichard, c’est bien du côté de la Beaujoire de Nantes que les hommes de Fabien Galthié tenteront de poursuivre leur bonne préparation à la Coupe du monde.

«Fabien me l'a annoncé en début de semaine»

Promu capitaine du XV de France pour cette rencontre, Grégory Alldritt s’est livré sur ce moment si spécial dans une carrière, dans des propos relayés par l'Equipe . « Fabien (Galthié) me l'a annoncé en début de semaine. C'est beaucoup de fierté et un très grand honneur d'être capitaine du quinze de France. Mais c'est une étiquette, et ça ne change pas la personne que je suis. Je suis resté le même toute la semaine et je resterai le même encore demain. J'ai la chance d'avoir des joueurs qui vont m'aider, je pense à François (Cros) qui est très important pour le groupe, en plus il revient. C'est super. Pour tout ce qui est mêlée, je sais que Uini (Atonio) sera de très bon conseil. Antoine (Hastoy) j'ai l'habitude aussi, Max (Lucu) également. On a un très bon groupe pour demain » .

«Ça fait quatre ans qu'on sent vraiment cet engouement monter petit à petit»