XV de France : Galthié appelle le remplaçant de Ntamack

Le forfait de Romain Ntamack laisse un vide dans le groupe français, alors que l’étau se resserre et que Fabien Galthié annoncera la liste finale pour la Coupe du monde le 21 aout prochain. Ainsi, le staff tricolore devait faire un choix pour le remplacer numériquement et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il est assez surprenant.

Ils ne sont plus 42 à se préparer pour la Coupe du monde. Depuis le début de la semaine un joueur a en effet quitté le reste du groupe et il s’agit évidemment de Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés et forfait jusqu’au début de l’année 2024.

Qui va remplacer Ntamack ?

Les débats vont bon train pour savoir qui va le remplacer au poste de numéro 10 et une première réponse est tombée ce jeudi, avec l’annonce de l’équipe qui affrontera les Fidji ce samedi à La Beaujoire de Nantes. C’est en effet Antoine Hastoy qui sera titulaire à l’ouverture, avec Matthieu Jalibert qui garde donc cette place de remplaçant qui lui colle à la peau depuis plusieurs années. Ce choix n’est toutefois pas définitif, alors que le tant attendu match d’ouverture face à la Nouvelle-Zélande du 8 septembre s’approche à grand pas.

Taofifenua va rejoindre le XV de France

Ces dernières heures on a appris que Fabien Galthié a décidé d’appeler un joueur pour boucher le trou laissé par le départ de Romain Ntamack dans le groupe de 42. Il s’agit de Romain Taofifenua, pilier gauche du LOU qui rejoindra la préparation française dès ce lundi. Il est évident qu’il ne viendra pas pour suppléer Ntamack, mais plutôt pour pallier la blessure de Cyril Baille, qui devrait lui manquer les deux premiers matchs de piules de la Coupe du monde... même si deux clients semblent mieux positionnés que lui pour se disputer avec Reda Wardi et Jean-Baptiste Gros.