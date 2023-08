XV de France : Galthié veut tourner la page Ntamack et envoie deux invitations

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Quelques jours après l’émotion suscitée par l’annonce du forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde, blessé au genou, le XV de France se concentre sur un nouveau test face aux Fidji. Pour le sélectionneur Fabien Galthié, la blessure de son ouvreur star reste une étape importante dans l’aventure des Bleus. Et il espère désormais que Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy vont saisir leur destin.

En conférence de presse ce jeudi, le sujet « Romain Ntamack » était encore dans les têtes et dans les propos. Le groupe France a été bousculé par les annonces successives du forfait de Romain Ntamack et de la blessure de Cyril Baille. « Un lundi noir » pour Fabien Galthié. Même si le sélectionneur des Bleus a apprécié de vivre ces annonces dans l’intimité du groupe. « On a eu la chance dans ce lundi noir d’avoir un bon timing : On a pu l’annoncer entre nous, explique Fabien Galthié. On a appris ensemble, de plein fouet, la mauvaise nouvelle. Cela fait partie de la Coupe du monde. Cela fait partie de la vie en commun. On a réussi à le vivre ensemble. On a partagé ensemble cette gifle monumentale. Et puis, après on encaisse, on digère, et puis on se relève. On a pensé à Romain. On en a parlé longuement aussi. Mais il faut penser désormais à nous. A l’équipe. A la force de caractère et la détermination qu’on a depuis lundi ».

Une pensée pour « Milou »

Détendu et non résigné, Romain Ntamack était déjà présent à l’entraînement mardi pour adresser un soutien à ses camarades, après s’être ressourcé auprès de ses proches. « J’ai une pensée pour son père, c’est dur pour lui aussi , avoue Fabien Galthié, ancien coéquipier d’Emile Ntamack en équipe de France. Une pensée pour son club, parce que cela a eu un impact aussi sur son club, le Stade Toulousain. Pour nos supporters aussi qui ont été affecté ».

Une star mondiale pour remplacer Romain Ntamack ? https://t.co/z16eaBUH0M pic.twitter.com/91bj27lGt2 — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

L’heure d’Hastoy et Jalibert