XV de France : Galthié a pris une «gifle monumentale»

En conférence de presse ce jeudi, Fabien Galthié a annoncé la composition du XV de France pour affronter les Fidji. Une équipe dans laquelle ne figure bien évidemment pas Romain Ntamack. En effet, le demi d'ouverture a été victime d'une rupture du ligament croisé, de quoi obliger Ntamack à déclarer forfait pour la Coupe du monde. Un choc pour le XV de France que Galthié a eu du mal à digérer.

Le XV de France est-il encore le favori de la Coupe du monde ? Pour les bookmakers, la cote des Bleus a chuté. La raison ? La blessure de Romain Ntamack. Avec Antoine Dupont, il est l'autre star du groupe de Fabien Galthié, mais le fait est qu'on ne le verra pas au Mondial. En effet, face à l'Ecosse, le demi d'ouverture du Stade Toulousain était sorti, touché au genou. Les résultats ont ensuite révélé le pire : rupture du ligament croisé. Le verdict est donc sans appel, Romain Ntamack ne pourra pas disputer la Coupe du monde. Le XV de France perd ainsi là son numéro 10, mais aussi l'un de ses joueurs les plus importants.

« On encaisse et on digère »

Pour Fabien Galthié, il faudra donc trouver la solution pour remplacer Romain Ntamack. Un forfait qu'il faut également digérer. Et cette nouvelle a abassourdi tout le monde comme l'a confié le sélectionneur du XV de France ce jeudi en conférence de presse. Revenant sur le forfait de Ntamack, Galthié a expliqué, rapporté par RMC : « Dans ce lundi noir, on a eu la chance entre guillemets d’avoir un bon timing. On a pu l’annoncer entre nous et prendre ensemble la mauvaise nouvelle de plein fouet. Cela fait malheureusement partie de la Coupe du monde. Cela fait partie de la vie en commun, cela fait partie malheureusement de ce à quoi on s’était préparé. On a réussi à le vivre ensemble. C’était le bon moment pour partager cette gifle monumentale du lundi matin. Et puis comme toujours, on encaisse et on digère. Après on se relève ».

