Le XV de France attend un retour crucial, il calme tout le monde

Axel Cornic

Si l’équipe de France a dit au revoir à Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, un taulier de Fabien Galthié a récemment fait son retour à l’entrainement. Il s’agit d’Anthony Jelonch, victime d’exactement la même blessure que Ntamack lors du dernier Tournoi des 6 Nations.

Le jour fatidique approche à grands pas. Le 21 aout prochain nous connaîtrons la liste des 33 joueurs convoqués par Fabien Galthié pour disputer la Coupe du monde en France. Ils sont actuellement 42, mais il faudra faire des choix pour construire le groupe qui pourrait offrir son premier titre mondial au rugby tricolore.

Qui pour remplacer Ntamack ?

Ce sera évidemment sans Romain Ntamack, dont le forfait a fait beaucoup de bruit ces derniers jours. Considéré comme l’un des meilleurs 10 au monde, il n’accompagnera pas Antoine Dupont et sera supplée par Antoine Hastoy ou Matthieu Jalibert, à moins que Fabien Galthié n’opte pour le polyvalent Thomas Ramos, capable d’évoluer à l’ouverture comme à l’arrière.

Jelonch reprend l'entrainement

Il y a tout de même une éclaircie pour l’équipe de France, qui a retrouvé l’un de ses tauliers à l’entrainement. Seulement cinq mois après sa rupture des ligaments croisés, Anthony Jelonch a en effet retrouvé l’entrainement avec le XV de France ce mardi. Une excellente nouvelle, qui n’est pourtant pas synonyme de retour assuré, puisque L’Equipe rappelle qu’il faudra le OK de ses chirurgiens avant d’envisager une présence dans la liste finale de Galthié.

« Il n'est pas dans les 42 »