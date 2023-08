Coup dur pour le XV de France, il interpelle Galthié

Axel Cornic

La Coupe du monde 2023 se fera sans Romain Ntamack, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors du deuxième match de préparation face à l’Ecosse (30-27). Son père Emile Ntamack connait bien ces problèmes de sportif de très haut niveau, lui qui a notamment terminé 3e lors du Mondial 1995 et 2e lors de l’édition 1999 avec le XV de France.

C’est le gros coup dur de ce lundi. Titulaire indiscutable du XV de France depuis la prise de pouvoir de Fabien Galthié en 2019, Romain Ntamack a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde, qui débutera le 8 septembre prochain. Sa blessure semblait anodine, mais finalement l’ouvreur de 24 ans va devoir prendre son mal en patience pour un possible retour en début d’année prochaine.

« Il avait déjà pris des coups au genou et là il sentait que ce n'était pas comme d'habitude »

Interrogé par l’ AFP , Emile Ntamack a commenté cette situation compliquée traversée par son fils. « Ça vient de tomber, on est encore un peu sous le choc, même s'il le sentait venir depuis sa blessure samedi » a déclaré l’ancien international français aux 46 sélections. « On espérait une surprise agréable ce matin (lundi), mais on ne se faisait pas trop d'illusions. Ça ne sentait pas bon. Il avait déjà pris des coups au genou et là il sentait que ce n'était pas comme d'habitude. Même si les médecins ont essayé d'être rassurants dans le vestiaire en disant que ça n'avait pas l'air trop méchant, il y a aussi le ressenti du corps, qui ne trompe pas ».

« Une Coupe du monde dans ton pays, c'est très rare »

« Quand tu te bagarres pendant quatre ans pour une échéance, que tu arrives tout près et qu'elle te file sous le nez, c'est triste, forcément. Il va falloir un peu de temps pour digérer » a poursuivi Ntamack, avec son fils qui va désormais devoir s’opérer du genou. « Il est combatif, je ne suis pas inquiet sur son retour. Mais une Coupe du monde dans ton pays, c'est très rare. Il va se battre pour essayer d'en faire d'autres, mais elles ne seront pas en France quoi qu'il arrive ».

« Il ne faut pas se tromper : on perd un élément important, mais c'est comme ça, le collectif va s'adapter »